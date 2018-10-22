Из чего работники КД "Куликовский" готовят торты, и почему без перчаток?

После серии жалоб от наших читателей на "Куликовский", редакция VB.KG приняла приглашение от кондитерского дома на экскурсию по производственным цехам. Понятно, что компания заранее подготовилась к такой "инспекции", но мы решили не упускать возможность побывать в святая святых одной из самых обсуждаемых кондитерских страны.

Надев защитные халаты, шапочки и бахилы, наша съемочная группа сначала попадает на склады, где сортируются и ждут своего часа сырьевые продукты. А далее и в сами цеха по производству пирожных и тортов: замес теста, выпечка, приготовление начинки, сбор торта, его украшение – для создания примерно 8 тысяч тортов в сутки работает около 300 человек.

Да, не все они имеют кондитерское образование, но руководство "Куликовского" заверяет, что самостоятельно обучает своих сотрудников всем необходимым навыкам. Не только красиво складывать бисквиты в полноценный десерт, но и санитарным требованиям.

Представители кондитерского дома заявили, что с соблюдением этих самых санитарных норм у них все в порядке. Мол, и работники производства, и используемая при приготовлении тара проходит дезинфекцию. А все сырье, поступающее от отечественных производителей, проходит экспертизы.

Мы не стали верить на слово, а прошли весь путь от складирования продуктов до превращения их в кондитерские шедевры.

Специально для наших читателей редакция VB.KG узнала, почему здешние работники почти не используют перчаток, зачем "Куликовский" коробками закупает алкоголь, могут ли в процессе приготовления в торты попасть посторонние предметы, и что делать, если клиент остался недоволен качеством и вкусом проданного ему товара?

Об этом и не только смотрите в нашем видеоматериале.

Ну а судить о том, насколько честны производители, и действительно ли их продукция так хороша, как утверждают представители фирмы, конечно же, только потребителям.