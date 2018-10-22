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Общественность обманули насчет "Безопасного города" в Балыкчы?

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- Бакыт Стамов
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Общество ввели в заблуждение, и в Балыкчы не было осуществлено никакого проекта "Безопасный город". Так как всего лишь с одной стационарной камерой, фиксирующей нарушения ПДД, он никак не может так называться. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился источник, попросивший не называть его имени.

По его словам, мэр Балыкчи Алмаз Мамбетов сам так и сказал, что по фиксации нарушений ПДД купили две установки. Стационарную поставили на входе в город, другая - передвижная - будет курсировать по улицам.

- У меня есть информация, что стационарный АПК "Автоураган" на самом деле является б/у. Его раньше купило МВД, а потом каким-то образом оборудование попало в Балыкчы. Об этом мне сами сотрудники ГУОБДД рассказали, но в этом, конечно, никто вам не признается, - сказал собеседник редакции.

Остальные 84 камеры, отметил он, являются просто камерами видеонаблюдения. То есть эти видеокамеры не фиксируют нарушения ПДД, а требуют постоянного мониторинга за происходящим.

- А это существенный человеческий фактор. Элементарно можно, отвернувшись, намеренно или случайно пропустить совершенное правонарушение. Такой подход, при котором установлено всего лишь по одному стационарному и мобильному комплексу, а также простые видеокамеры, не способные автоматически фиксировать нарушения ПДД, не может полноценно называться "Безопасным городом", - продолжил он.

Наш собеседник напомнил, что точно такой же стационарный аппаратно-программный комплекс "Автоураган" в 2016 г установили и в Военно-Антоновке напротив рынка "Риом", и никакого результата это не дало. Действительно, имеется пресс-релиз МВД того времени по поводу данного оборудования, где говорится, что наметилась динамика снижения фактов нарушений на том участке дороги:

"На начальном этапе запуска системы в течении 10-15 дней, ежесуточно регистрировалось 1800-2000 нарушений ПДД. В дальнейшем наметилась динамика снижения фактов нарушений, чему способствовала рассылка постановлений по почте и распространённая СМИ информация о месте расположения АПК. За все время работы АПК "Автоураган" на участке дороги, в месте его установки не было зарегистрировано ни одного случая ДТП", - сообщало МВД.

Кроме того, отметил источник, по данному проекту были серьезные нарушения закона о государственных закупках.

- Компания "Гранд ПРО" устанавливала 84 простые видеокамеры. При этом на сайте госзакупок об этом ни слова не было. То есть никакого тендера не было проведено. Единственное, там только было указано про АПК "Автоураган", который устанавливала компания "Net System". И вот эта компания почему-то единственная, которая принимала участие в объявленном конкурсе. Стоимость одного стационарного и одного мобильного комплексов обошлась Дирекции по управлению Иссык-Кульским фондом развития в 9 439 223 сомов. Учитывая, что основным критерием является наименьшая цена, поступившая от участников конкурса, то возникает вопрос, следовало ли признавать ее победителем конкурса, если эта компания была единственным участником, - отметил читатель.

Насколько заявленное нашим анонимным собеседником - правда, должны разобраться профильные органы. При этом отметим, что в интернете есть интересный факт по поводу АПК "Автоураган".

В августе прошлого года в Москве произошел скандал в связи с этой системой. По данным СМИ, из-за урагана камеры видеонаблюдения "Автоураган" в столице стали фиксировать несуществующие нарушения и рассылать за них штрафы. При этом даже если водители приносили видеодоказательства своей невиновности, в ГИБДД их не принимали. Сама компания-производитель также не признала свою вину, отметив, что подобные внештатные ситуации у них предусмотрены.

Напомним, по данным пресс-службы полномочного представительства правительства в Иссык-Кульской области, в Балыкчы в тестовом режиме заработал проект "Безопасный город".


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URL: https://www.vb.kg/374391
Теги:
Балыкчы, ДТП, Иссык-Кульская область, Безопасный город, Алмаз Мамбетов
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Комментарии
Лапа
22.10.2018, 10:29

Не лезь вперед медленного паровоза. Нормальных пацанов подводишь. Кем себя возомнил мэр Балыкчы? Мэром Нью Йорка? 

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Столб
22.10.2018, 10:35

Конечно, у нас в Бишкеке даже камеры наблюдения не могут обеспечить в общественных местах, приняли закон обязывающий частников ставить камеры и вести запись, потом кто первее взял запись, тот и прав, а иногда вообще пропадает запись. А тут 84 камеры на Балыкчи, пусть и операторы смотрят, все равно централизовано и большой плюс. Кому-то просто надо обо*рать проект, чтобы пропихнуть свои интересы. Стопудов замешаны госком информационных технологий со своей телекомовско-гасовской мафией во главе. 

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Тамга
22.10.2018, 10:47

Это не Безопасный город. Мэра города надули просто

-1
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123
22.10.2018, 10:56

бишкекские коррупционеры напряглись, еще бы как теперь воровать и проводить левый тендер, когда тоже самое делают в 300 раз дешевле ... 

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Toktosunov Samat
22.10.2018, 11:05
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Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 1

эти видеокамеры не фиксируют нарушения ПДД, а требуют постоянного мониторинга за происходящим. Это не Безопасный Город..

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Нурик
22.10.2018, 11:18

Бул камералар ПДД фиксация кылбаса жөн эле Видео көзөмөл экен да. МЫНДАЙ МЕНЕН ИШ БОЛБОЙТ. кантип ушул коопсуз шаар болсун? Элди алдагандар качан токтотушат?

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Читатель Вечерки
22.10.2018, 11:21
Карма: +28
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Плюсов: 44
Минусов: 16
Комментариев: 38

Камеры, и даже муляжи камер, уменьшают количество правонарушений. Проект "Безопасный город" в первую очередь предполагает установку видеокамер, а не комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В Балыкчи сделали установили и то, и другое. Молодцы ! Хоть кто-то начал делать реальные дела !

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Читатель Вечерки
22.10.2018, 11:23
Карма: +28
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 44
Минусов: 16
Комментариев: 38

"В августе прошлого года в Москве произошел скандал в связи с этой системой. По данным СМИ, из-за урагана камеры видеонаблюдения "Автоураган" в столице стали фиксировать несуществующие нарушения и рассылать за них штрафы. "

Ни в одной стране мира нет комплексов, которые могли бы правильно фиксировать все нарушения. Процент ошибок был, есть и будет.

Но в той же Москве штрафы назначаются не компьютером, а людьми. Зафиксированные компьютерами нарушения ПДД  сначала просматриваются оператором, а потом утверждаются сотрудником ГИБДД.

Лишь люди, незнакомые с этой сферой, считают, что штрафы водителям назначают компьютеры.

В Москве функционирует более 1,4 тыс. комплексов фиксации нарушений ПДД, эксплуатируют систему Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и нанятые им подрядчики, но штрафы после проверки фотоснимков выносит ГИБДД.

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Максат
22.10.2018, 11:26

Вот они моральные уроды!использовали старые использованные камеры оказывается,а мы то поверили уже что хоть где то у нас заработал проект безопасного города...деньги то съели а народ надули! ГКНБ займётся вами надеюсь!

-1
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Читатель Вечерки
22.10.2018, 11:32
Карма: +28
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 44
Минусов: 16
Комментариев: 38

"В августе прошлого года в Москве произошел скандал в связи с этой системой. По данным СМИ, из-за урагана камеры видеонаблюдения "Автоураган" в столице стали фиксировать несуществующие нарушения и рассылать за них штрафы. "

Как обычно, СМИ и журналисты преувеличивают проблему. Проверка 2017 года выявила 1 неисправную камеру. Если ехать со скоростью 79 км/час, она фиксировала скорость в 83 км/час.  Не стоит ездить со скоростью 79 км/час там, где разрешается ехать со скоростью не более 80 км/час. 

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Читатель Вечерки
22.10.2018, 11:36
Карма: +28
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 44
Минусов: 16
Комментариев: 38

Максат

Вот они моральные уроды!использовали старые использованные камеры оказывается,а мы то поверили уже что хоть где то у нас заработал проект безопасного города...деньги то съели а народ надули! ГКНБ займётся вами надеюсь!

Короче, как только кто-то сделал реальную вещь - начинают критиковать на основании мнения одного анонимного источника. 

И подобное будет продолжаться - мэр Балыкчи показал, что можно реализовать такие проекты и без иностранных грабителей-аферистов. Чиновникам и приспешникам, надеявшимся получить миллионые откаты, эта "самодеятельность" не нравится. Вот и будут стараться доказывать, что сделали плохо.

Да ничего подобного - сделали, работает. Правда, бишкекские чиновники препятствуют и не  хотят принимать комплексы в эксплуатацию. Вот они действительно являются уродами.

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