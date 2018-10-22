Общественность обманули насчет "Безопасного города" в Балыкчы?

Общество ввели в заблуждение, и в Балыкчы не было осуществлено никакого проекта "Безопасный город". Так как всего лишь с одной стационарной камерой, фиксирующей нарушения ПДД, он никак не может так называться. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился источник, попросивший не называть его имени.

По его словам, мэр Балыкчи Алмаз Мамбетов сам так и сказал, что по фиксации нарушений ПДД купили две установки. Стационарную поставили на входе в город, другая - передвижная - будет курсировать по улицам.

- У меня есть информация, что стационарный АПК "Автоураган" на самом деле является б/у. Его раньше купило МВД, а потом каким-то образом оборудование попало в Балыкчы. Об этом мне сами сотрудники ГУОБДД рассказали, но в этом, конечно, никто вам не признается, - сказал собеседник редакции.

Остальные 84 камеры, отметил он, являются просто камерами видеонаблюдения. То есть эти видеокамеры не фиксируют нарушения ПДД, а требуют постоянного мониторинга за происходящим.

- А это существенный человеческий фактор. Элементарно можно, отвернувшись, намеренно или случайно пропустить совершенное правонарушение. Такой подход, при котором установлено всего лишь по одному стационарному и мобильному комплексу, а также простые видеокамеры, не способные автоматически фиксировать нарушения ПДД, не может полноценно называться "Безопасным городом", - продолжил он.

Наш собеседник напомнил, что точно такой же стационарный аппаратно-программный комплекс "Автоураган" в 2016 г установили и в Военно-Антоновке напротив рынка "Риом", и никакого результата это не дало. Действительно, имеется пресс-релиз МВД того времени по поводу данного оборудования, где говорится, что наметилась динамика снижения фактов нарушений на том участке дороги:

"На начальном этапе запуска системы в течении 10-15 дней, ежесуточно регистрировалось 1800-2000 нарушений ПДД. В дальнейшем наметилась динамика снижения фактов нарушений, чему способствовала рассылка постановлений по почте и распространённая СМИ информация о месте расположения АПК. За все время работы АПК "Автоураган" на участке дороги, в месте его установки не было зарегистрировано ни одного случая ДТП", - сообщало МВД.

Кроме того, отметил источник, по данному проекту были серьезные нарушения закона о государственных закупках.

- Компания "Гранд ПРО" устанавливала 84 простые видеокамеры. При этом на сайте госзакупок об этом ни слова не было. То есть никакого тендера не было проведено. Единственное, там только было указано про АПК "Автоураган", который устанавливала компания "Net System". И вот эта компания почему-то единственная, которая принимала участие в объявленном конкурсе. Стоимость одного стационарного и одного мобильного комплексов обошлась Дирекции по управлению Иссык-Кульским фондом развития в 9 439 223 сомов. Учитывая, что основным критерием является наименьшая цена, поступившая от участников конкурса, то возникает вопрос, следовало ли признавать ее победителем конкурса, если эта компания была единственным участником, - отметил читатель.

Насколько заявленное нашим анонимным собеседником - правда, должны разобраться профильные органы. При этом отметим, что в интернете есть интересный факт по поводу АПК "Автоураган".

В августе прошлого года в Москве произошел скандал в связи с этой системой. По данным СМИ, из-за урагана камеры видеонаблюдения "Автоураган" в столице стали фиксировать несуществующие нарушения и рассылать за них штрафы. При этом даже если водители приносили видеодоказательства своей невиновности, в ГИБДД их не принимали. Сама компания-производитель также не признала свою вину, отметив, что подобные внештатные ситуации у них предусмотрены.

Напомним, по данным пресс-службы полномочного представительства правительства в Иссык-Кульской области, в Балыкчы в тестовом режиме заработал проект "Безопасный город".