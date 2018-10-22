Читайте больше с MegaCom

Скрасьте холодные осенние дни чтением любимых книг! И для этого не обязательно покупать и носить с собой увесистый том. С порталом "Книжный" от MegaCom читайте больше в любое удобное время прямо с экрана своего смартфона! Благодаря удобному сервису вы получите бесплатный доступ к обширной онлайн-библиотеке, в которой можно читать и слушать произведения без ограничений!

"Книжный портал" от MegaCom предлагает книги на любой вкус и возраст. Здесь каждый найдет то, что интересно именно ему: бестселлеры, классическая и детская литература, новинки разных жанров: от художественных до научно-популярных книг, а также учебные пособия и книги на английском, французском и испанском языках, что, несомненно, удобно тем, кто изучает иностранные языки и открывает для себя новые культуры. А тем, кто постоянно в движении, отлично подойдут аудиокниги, которые также представлены в огромном количестве.

Книги в портале доступны как для чтения, так и для скачивания.

Интернет-трафик в сети MegaСom при пользовании порталом совершенно бесплатный, оплачивается только подписка на платные разделы в размере 10 сомов в день (в том числе НДС и НсП).

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