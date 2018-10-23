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Глава Минздрава: Мы хотели сделать быстро, а теперь сделаем по закону

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- Оксана Гут
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Реализацию реформы по оптимизации Центров семейной медицины в Бишкеке Минздрав КР начнет с середины ноября текущего года. А те, кто выступает против – преследует личные интересы. Такую позицию VB.KG озвучил министр здравоохранения КР Космосбек Чолпонбаев.

- Многие руководители ЦСМ этого не хотят. Конечно, они существовали отдельно со своими финансами и кадрами. А мы их объединяем. Я несколько раз встречался с врачами, объяснял им суть реформы. Они вроде соглашаются, что это улучшит работу ЦСМ, но выйдя со встречи – меняют свое мнение. Зачем делать из хорошей идеи проблему? В ее реализации нет никакого криминала, как говорят некоторые.

Мы просто хотели сделать все быстро, написав гарантийное письмо Минюсту по поводу дебиторских задолженностей центров. Но после жалоб и нареканий пошли по законному пути.

После 14 ноября мы начнем юридические процедуры. И в конце года начнем оптимизацию семейной медицины, - сообщил глава ведомства.

При этом он отметил, что на сегодня все столичные ЦСМ работают полноценно. Никто их не закрыл, печати не забирал.

- Врачи работают в прежнем режиме. Да их, по сути, и не коснется сокращение. Уволены будут в основном бухгалтеры и хозяйствующие субъекты, чтобы не было дублирования. И заместители директоров ЦСМ. Но им могут предложить остаться в качестве врачей, завотделениями и т.д. Когда мы проводили анализ, то считали, что должны сократить 174 человека. Но реально будет сокращено 54, - подчеркнул Чолпонбаев.

В просьбе депутатов из парламентского комитета по социальным вопросам и здравоохранению не торопиться с внедрением реформы глава Минздрава также не увидел проблем.

- У комитета Жогорку Кенеша не было неодобрения. Он принял информацию по оптимизации ЦСМ к сведению, поддержка была. Мы включили в рабочую комиссию депутатов, которые хотели разобраться в рисках. Кроме того, на встрече с президентом 19 октября я тщательно объяснил все – и он одобрил то, что нужно идти не перемены, - сказал министр.

Отметим, что мнения депутатов Жогорку Кенеша, членов комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению по поводу уже ставших скандальными изменений в семейной медицине столицы разделились.

- Депутат Аида Исмаилова, которая просила создать комиссию была не в курсе, такая комиссия уже работала полтора года, еще до нынешнего министра, и она была межведомственная. Все риски были учтены, и мы одобрили реформу. ЦСМ объединили по всей республике. Остался Бишкек. По регионам я вижу, что для населения никаких неудобств. А для врачей, наоборот, будет лучше. Зарплата будет выше. Закупки будут прозрачней. Можно будет качественное оборудование закупать в центры. Объединенные Центры семейной медицины – это советская система и она самая эффективная и продуманная. А на счет переквалификации семейных врачей, то она началась еще в 1996 году. Один специалист ведет пациента от рождения и до смерти, - выразила свою позицию член комитета социал-демократ Альфия Самигуллина.

Она также поддержала министра здравоохранения в том, что ажиотаж вокруг реформы создают нынешние руководители центров, которые не хотят сдавать своих позиций.

- Я их очень понимаю. Быть руководителем, а потом остаться в замах очень тяжело. Кто-то из них наверняка уйдет, - отметила нардеп.

А вот для ее коллеги Евгении Строковой для поддержания реформы Минздрава не хватает веских аргументов.

- Риски от объединения ЦСМ действительно были не просчитаны. Насколько это правильно и удобно как для пациентов, так и для самих врачей? Я не то что категорически против нововведений. Но не надо сравнивать столицу с регионами. В них, возможно, объединения ЦСМ стало поддержкой из-за нехватки врачей и инфраструктуры. К примеру, в Казахстане наоборот медцентры децентрализуются. А по поводу специалистов широкого профиля, то говорят, что "много в одном - хорошо не бывает", - высказалась парламентарий.

Она, к слову, отметила, что реформа по оптимизации учреждений первичного уровня не должна внедряться в практику, пока комитет не разберется с его необходимостью.

Но это, как она сама выразилась, по идее. Так что, скорее всего, заседания рабочей группы и так называемое "детальное изучение реформы" носит формальный характер. И создание четырех объединенных центров семейной медицины в Бишкеке вместо 19 ныне существующих с сокращением штата, а возможно, и качества - это необратимый процесс.


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URL: https://www.vb.kg/374430
Теги:
кадры, реформы, увольнение, медицина, Жогорку Кенеш, Космосбек Чолпонбаев, Альфия Самигуллина, Минздрав, ЦСМ, Строкова Евгения
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