Погода
$ 69.24 - 69.49
€ 79.17 - 80.00

Экс-замглавы ГКНБ пытался сорвать конференцию "СДПК без Атамбаева"?

2605  4
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Телохранители экс-президента пытались сорвать очередную партийную конференцию, проходившую под лозунгом "СДПК без Атамбаева". Об этом редакции VB.KG сообщил один из вдохновителей данных мероприятий, экс-губернатор Чуйской области Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, мероприятие проходило 20 октября в Караколе, где собрались представители СДПК Иссык-Кульской области.

- Приехали на нашу партийную конференцию депутат Данияр Аттокуров и телохранитель Атамбаева Дамир Мусакеев. Самих их я не видел, но мне сказали, что они находятся поблизости. И вот почему-то с их приездом на конференцию ворвался ОБОН (отряд баб особого назначения – прим. авт.), представительницы которого пытались сорвать нам мероприятие, но у них ничего не вышло. Потому что нас поддерживает большинство членов СДПК. После Иссык-Куля мы вчера провели мероприятие в Таласе, - сказал он.

Сагынбек Уметалиевич также подчеркнул, что многие видные политики в знак поддержки посетили их мероприятия.

- Выразили нам свою поддержку экс-депутаты от фракции СДПК Данияр Тербишалиев и Эркингуль Иманкожоева. Кроме того, старейшие члены СДПК экс-замгубернатора Иссык-Кульской области Нурбубу Кененбаева и адвокат Канат Хасанов тоже с нами, - добавил он.

Напомним, ранее партийные конференции под лозунгом "СДПК без Атамбаева" прошли в Чуйской, Нарынской, Ошской и Джалал-Абадской областях.

Все эти мероприятия, по словам Абдрахманова, являются прелюдией к проведению внеочередного республиканского съезда СДПК, на котором поставят вопрос об исключении экс-президента из партии.

Ранее официальный представитель социал-демократов Кундуз Жолдубаева назвала эти мероприятия нелегитимными


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374443
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Данияр Тербишалиев, Эркингуль Иманкожоева, Данияр Аттокуров, Кыргызстан, Сагынбек Абдрахманов, СДПК без Атамбаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Айдар Алиев
23.10.2018, 11:41
Карма: +10
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 15
Минусов: 5
Комментариев: 8

Азыр Атамбаевди эч ким колдобой калган. СДПКны өз менчигиндей көрүп калыптыр. Анын орду түрмөдө. Дача-Су боюнча жана башка жолдогу коррупциялык иштер боюнча жоопко тартылсын. 

-1
Цитировать
Жалоба модератору
Акмаанай Төлөгөнова
23.10.2018, 11:51
Карма: -11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 80
Минусов: 91
Комментариев: 80

Атамбаев мега ворь, он должен сидеть в тюрьме

0
Цитировать
Жалоба модератору
ainura bekjanova
23.10.2018, 12:15
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 3

Мне интересно,  а кто спонсирует Абдырахманова по всем регионам страны? На чьи деньги он разъезжает? Пусть ответит сперва, благодаря кому он был губернатором Чуйской области, вице-президентом Кыргызалтына, ведь сам он и гроша ломаного не стоит. Уйдет Жеенбеков, он и в его сторону лаять начнет.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Мыркымбай
23.10.2018, 12:34

Кыргыздар, ушунтип бири-бирибизди чокуганды качан токтотобуз? Билип-билбей сүйлөгөндүн эмне кажети бар? Атамбаев убагында жазаган жакшы нерселерин унутуп калабызбы бар эле? Кыргызстанды кыдырып,ушактап,ушу болбогон нерсени сүйлөгөн жигиттин ишиби? Ошончолук кыйын экенсиңер, ушул чогунуп жүргөн атка минээрлер өнүктүрбөйсүңөрбү өлкөнү, политический, экономический кризис- тупиктен алып чыгып анан сүйлөбөйсүңөрбү!!!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  