Экс-замглавы ГКНБ пытался сорвать конференцию "СДПК без Атамбаева"?

Телохранители экс-президента пытались сорвать очередную партийную конференцию, проходившую под лозунгом "СДПК без Атамбаева". Об этом редакции VB.KG сообщил один из вдохновителей данных мероприятий, экс-губернатор Чуйской области Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, мероприятие проходило 20 октября в Караколе, где собрались представители СДПК Иссык-Кульской области.

- Приехали на нашу партийную конференцию депутат Данияр Аттокуров и телохранитель Атамбаева Дамир Мусакеев. Самих их я не видел, но мне сказали, что они находятся поблизости. И вот почему-то с их приездом на конференцию ворвался ОБОН (отряд баб особого назначения – прим. авт.), представительницы которого пытались сорвать нам мероприятие, но у них ничего не вышло. Потому что нас поддерживает большинство членов СДПК. После Иссык-Куля мы вчера провели мероприятие в Таласе, - сказал он.

Сагынбек Уметалиевич также подчеркнул, что многие видные политики в знак поддержки посетили их мероприятия.

- Выразили нам свою поддержку экс-депутаты от фракции СДПК Данияр Тербишалиев и Эркингуль Иманкожоева. Кроме того, старейшие члены СДПК экс-замгубернатора Иссык-Кульской области Нурбубу Кененбаева и адвокат Канат Хасанов тоже с нами, - добавил он.

Напомним, ранее партийные конференции под лозунгом "СДПК без Атамбаева" прошли в Чуйской, Нарынской, Ошской и Джалал-Абадской областях.

Все эти мероприятия, по словам Абдрахманова, являются прелюдией к проведению внеочередного республиканского съезда СДПК, на котором поставят вопрос об исключении экс-президента из партии.

Ранее официальный представитель социал-демократов Кундуз Жолдубаева назвала эти мероприятия нелегитимными