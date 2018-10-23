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Зверское избиение в Тамчы. Милиция отказывается возбуждать уголовное дело

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- Екатерина Улитина
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В селе Тамчы местные жители зверски избили 19-летнего Элдоса. Об этом заявляет адвокат потерпевшего. У молодого человека сломана челюсть, поврежден глаз, он получил сотрясения мозга, а также множественные синяки и гематомы по всему телу. Тем не менее в правоохранительных органах уголовное дело так и не возбудили. Хотя личность всех подозреваемых известна сотрудникам правопорядка.

В УВД Иссык-Кульской области объяснили, что уголовное дело не возбуждают из-за отсутствия судебно-медицинской экспертизы.

- На следующий день после случившегося пострадавшего увезли в Бишкек, поэтому он не прошел судебно-медицинскую экспертизу. Без заключения экспертов следователь не может возбудить уголовное дело, - прокомментировали VB.KG в УВД Иссык-Кульской области.

Адвокат Элдоса, председатель коллегии адвокатов Аскар кызы Жанара, не согласна с такой позицией следователя. По ее мнению, учитывая тяжесть полученных увечий, наличие которых видно и без экспертизы, уголовное дело можно было возбудить по факту, а получив заключение экспертов определить тяжесть статьи.

- Следователь мог дать направление на прохождение судмедэкспертизы в Бишкеке, но они этого не делают. Но даже это не самое главное. Уголовное дело должно быть возбуждено по факту незаконного проникновения на частную собственность. Ребята, которые избивали Элдоса, ночью сломали ворота, ворвались в дом и стали избивать его спящим, - рассказала VB.KG Аскар кызы Жанара.

Так что же произошло 16 октября? Две версии.

Элдос приехал в Тамчы 1 октября, чтобы присматривать за домом дяди. Вечером 15 октября он слушал христианские песни, и около 11 часов вечера лег спать. Ночью он проснулся от криков и ударов – в его дом проникли три парня из соседнего села. Они стали избивать его палками, вставали на голову и прыгали. Дважды он терял сознание, но его приводили в чувства, окатив водой и продолжали бить. Уходя, молодые люди сказали Элдосу, что он должен сменить религию или немедленно покинуть село. Если он этого не сделает, они его убьют. Придя в себя на следующий день Элдос позвонил маме и попросил о помощи. Вскоре прибежала его тетя, которая живет в этом же селе. Именно она вызвала милицию и врачей. Это версия адвоката Элдоса, пересказанная с написанной им объяснительной (из-за перелома челюсти он пока не может говорить).

Версия милиции существенно отличается от того, что говорит юрист. Во-первых, причина конфликта была не в религиозных убеждениях, а в том, что парень громко слушал музыку, и это разозлило местных ребят. Во-вторых, они не проникали к нему домой, а постучали в окно, и он сам вышел к ним на улицу. После драки Элдос лег спать, а утром пошел писать заявление в милицию. Эти данные пресс-служба УВД Иссык-Кульской области подтверждает заявлением, которое подписал сам Элдос.

Что происходит сейчас?

Аскар кызы Жанара считает, что заявлению, которое демонстрирует милиция, нельзя верить на 100%.

- Элдос был в таком состоянии, что сам не знал, что подписывал. У него был болевой шок, сотрясение мозга, и он не мог говорить. Милиционеры сами набрали этот документ на компьютере и сказали, что не отпустят его в больницу, пока Элдос его не подпишет, - рассказала Аскар кызы Жанара.

Она уверена, что следователи предвзято относятся к этому делу и специально тормозят расследование, так как у одного из парней, участвовавших в избиении, есть родственники в системе МВД. Адвокат уже направила жалобу на следователей в ГКНБ, МВД и в Генеральную прокуратуру.

- Физическое состояние Элдоса оставляет желать лучшего. Ему предстоит еще две операции. Одна из них будет сегодня. При этом на него каждый день оказывают психологическое давление парни, которые его избили, и их родственники, - добавила Аскар кызы Жанара.

По ее словам, они каждый день приходят в больницу и просят написать встречное заявление о том, что Элдос не имеет к ним претензий.

Редакция VB.KG будет следить за развитием этой истории.


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URL: https://www.vb.kg/374465
Теги:
избиение, Иссык-Кульская область, насилие, религия, драка, МВД, УВД
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