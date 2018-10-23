Школьный рэкет: Видео, как избивают учеников 66-й школы Бишкека

Здравствуйте, редакция "Вечерки". Нашла в интернете вот это видео. В описании написано, что школа 66 в Бишкеке. Хулиганы мальчишки избивают мальчугана! Возмутительно!

Надеюсь, опубликуете, или нужно довести до крайнего, чтобы написали?

Судя по видео он их знает и, скорее всего, они вымогают деньги

Просто не хочется, чтобы такое происходило у нас в Бишкеке, живем в 21 веке, а такое ужасное происходит в школах, в итоге кем станет мальчик? Забитым жизнью юношей?

Очень хочется, чтобы милиция обратила внимание!

Я знаю, что вы доведете до конца, спасибо вам.

Народную новость прислал Аноним