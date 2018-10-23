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Школьный рэкет: Видео, как избивают учеников 66-й школы Бишкека

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Здравствуйте, редакция "Вечерки". Нашла в интернете вот это видео. В описании написано, что школа 66 в Бишкеке. Хулиганы мальчишки избивают мальчугана! Возмутительно!

Надеюсь, опубликуете, или нужно довести до крайнего, чтобы написали?

Судя по видео он их знает и, скорее всего, они вымогают деньги

Просто не хочется, чтобы такое происходило у нас в Бишкеке, живем в 21 веке, а такое ужасное происходит в школах, в итоге кем станет мальчик? Забитым жизнью юношей?

Очень хочется, чтобы милиция обратила внимание!

Я знаю, что вы доведете до конца, спасибо вам.

Народную новость прислал Аноним


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URL: https://www.vb.kg/374471
Теги:
вымогательство, избиение, школа, Бишкек, избил ребенка, Школьный рэкет, ГУВД
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Комментарии
212
23.10.2018, 18:13

я учился в 66 и что??? а выйти на улицу и разогнать вам слабо???? или снять видео главное????

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Амаль
23.10.2018, 18:27

Как правило,такие типа"крутые"в школе обычно в жизни всегда остаются за бортом (либо на нарах либо лузерами по жизни идут),потому что кроме кулаков нужно иметь голову,а с головой у этого мырчёнка явно плоховато,потому как только ПОДОНОК может поднять руку на слабого.....

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Виктория Яироткив
23.10.2018, 20:36
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Когда я училась там и по круче было. А это так, не особо и избиение, может этот парень своим друзьям раздал пендалей, чтобы они между собой не ругались?

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