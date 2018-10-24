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Факт рэкетирства в столичной школе №66 не подтвердился

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- Оксана Гут
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Сегодня мэр Бишкека Азиз Суракматов встретится с директором столичной школы №66, где между учениками произошла драка, сообщили vb.kg в мэрии.

Он также отметил, что по предварительным данным, факта рэкетирства не было, просто произошла словесная перепалка. Более того, подростки, запечатленные на видео, попавшее в VB.KG накануне, уже помирились.

- Мальчики выясняли отношения между собой, это Ш уулу Н и З.А. У них травм никаких нет, просто произошло разногласие. Все участники конфликта были вызваны в школу вместе с родителями на воспитательно-профилактическую беседу инспектором по делам несовершеннолетних с участием директора, завуча по воспитательной работе. Руководство мэрии в курсе, назначена встреча мэра с директором. Как отметил Азиз Суракматов, "родители не должны переживать за детей в школах, а дети не должны боятся туда ходить. Есть данные, что в отдельных школах имеются факты рэкета, драк, если они подтвердятся - примем меры", - заявил в свою очередь руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев.

По данным мэрии, этот инцидент происходил за территорией самого учреждения. А составленные документы будут переданы незамедлительно в Комитет по делам детей Свердловского района.


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URL: https://www.vb.kg/374479
Теги:
Азиз Суракматов, несовершеннолетние, рэкет, Свердловский район, школа, драка, Бишкек
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Комментарии
Нарын Кыргызстан
24.10.2018, 11:42
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Сумма оценок комментариев
Плюсов: 31
Минусов: 10
Комментариев: 74

Что и следовало доказать. Пацан у которого вымогали деньги сам стал выгораживать своих обидчиков. У детей сейчас зоновские понятия, считают что стучать  нехорошо. И что самое смешное их этим понятиям учат те самые хулиганы, которые потом с ним выбивают деньги. А все почему? А потому что родители не занимаются воспитанием своих детей. Учили бы их как постоять за себя, что нужно делать в таких ситуациях, к кому обращаться. Ну или хотя бы имели с детьми доверительные отношения, чтобы знать чем ребенок живет и что его волнует. А у нас как воспитывают - на тебе ноутбук, смартфон и иди делай что хочешь, только под ногами не путайся. А потом - ай-вай, караул, ребенка обижают, куда смотрит школа.

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