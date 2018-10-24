Факт рэкетирства в столичной школе №66 не подтвердился

Что и следовало доказать. Пацан у которого вымогали деньги сам стал выгораживать своих обидчиков. У детей сейчас зоновские понятия, считают что стучать нехорошо. И что самое смешное их этим понятиям учат те самые хулиганы, которые потом с ним выбивают деньги. А все почему? А потому что родители не занимаются воспитанием своих детей. Учили бы их как постоять за себя, что нужно делать в таких ситуациях, к кому обращаться. Ну или хотя бы имели с детьми доверительные отношения, чтобы знать чем ребенок живет и что его волнует. А у нас как воспитывают - на тебе ноутбук, смартфон и иди делай что хочешь, только под ногами не путайся. А потом - ай-вай, караул, ребенка обижают, куда смотрит школа.