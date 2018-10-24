Факт рэкетирства в столичной школе №66 не подтвердился

Сегодня мэр Бишкека Азиз Суракматов встретится с директором столичной школы №66, где между учениками произошла драка, сообщили vb.kg в мэрии.

Он также отметил, что по предварительным данным, факта рэкетирства не было, просто произошла словесная перепалка. Более того, подростки, запечатленные на видео, попавшее в VB.KG накануне, уже помирились.

- Мальчики выясняли отношения между собой, это Ш уулу Н и З.А. У них травм никаких нет, просто произошло разногласие. Все участники конфликта были вызваны в школу вместе с родителями на воспитательно-профилактическую беседу инспектором по делам несовершеннолетних с участием директора, завуча по воспитательной работе. Руководство мэрии в курсе, назначена встреча мэра с директором. Как отметил Азиз Суракматов, "родители не должны переживать за детей в школах, а дети не должны боятся туда ходить. Есть данные, что в отдельных школах имеются факты рэкета, драк, если они подтвердятся - примем меры", - заявил в свою очередь руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев.

По данным мэрии, этот инцидент происходил за территорией самого учреждения. А составленные документы будут переданы незамедлительно в Комитет по делам детей Свердловского района.