В Минобразовании КР не верят в чушь про "кыргызов" Гитлера и Ленина

В Министерстве образования и науки не верят, что преподаватель Кыргызской государственной юракадемии "может говорить всем студентам одну и ту же чушь". В частности, такие неподтвержденные факты, что Гитлер и Ленин были кыргызами, и носили соответствующие имена.

- Во-первых, это просто слова какого-то одного студента. Вы же всех не опрашивали. Вчера у нас было проведено заседание кафедры в КГЮА с приглашением этого профессора. И он заявил, что не ведет такие речи. Неправда и то, что он - Омурзаков - перенес два инсульта. Он в здравом уме. Я допускаю мысль, что преподаватель говорил о кыргызском происхождении Ленина и Гитлера для общей информации в качестве всяких гипотез, но не навязывал своего мнения. А студенты достаточно взрослые люди, и могут отличить правду от вымысла, - прокомментировала VB.KG ведущий специалист управления профессионального образования МОиН КР Суусаркуль Алынбекова.

Она заверила, что преподаватель должен обучать студентов согласно заложенной учебной программе.

- Есть определенный стандарт, по которому строятся учебные программы по каждой дисциплине. Работают учебно-методические комплексы, вузам рекомендованы определенные учебные пособия. И если просмотреть учебное пособие Омурзакова, то в нем нет таких скандальных фактов. И не может быть. Все спорные моменты из учебника вырваны из контекста. Учебники издаются под нашим грифом и проходят множество проверок. Сначала в самом учебном заведении, потом у нас, далее в учебно-методическом объединении, где сидят представители со всех вузов, - заключила Суусаркуль Шергазиевна.

Отметим, студенты юракадемии обратились в СМИ с жалобами на преподавателя отечественной истории Саита Омурзакова. Якобы он на протяжении многих лет обучает нетрадиционным знаниям, а в написанной им книге много "неподтвержденных фактов и ложных суждений".