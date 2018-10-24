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В Минобразовании КР не верят в чушь про "кыргызов" Гитлера и Ленина

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- Оксана Гут
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В Министерстве образования и науки не верят, что преподаватель Кыргызской государственной юракадемии "может говорить всем студентам одну и ту же чушь". В частности, такие неподтвержденные факты, что Гитлер и Ленин были кыргызами, и носили соответствующие имена.

- Во-первых, это просто слова какого-то одного студента. Вы же всех не опрашивали. Вчера у нас было проведено заседание кафедры в КГЮА с приглашением этого профессора. И он заявил, что не ведет такие речи. Неправда и то, что он - Омурзаков - перенес два инсульта. Он в здравом уме. Я допускаю мысль, что преподаватель говорил о кыргызском происхождении Ленина и Гитлера для общей информации в качестве всяких гипотез, но не навязывал своего мнения. А студенты достаточно взрослые люди, и могут отличить правду от вымысла, - прокомментировала VB.KG ведущий специалист управления профессионального образования МОиН КР Суусаркуль Алынбекова.

Она заверила, что преподаватель должен обучать студентов согласно заложенной учебной программе.

- Есть определенный стандарт, по которому строятся учебные программы по каждой дисциплине. Работают учебно-методические комплексы, вузам рекомендованы определенные учебные пособия. И если просмотреть учебное пособие Омурзакова, то в нем нет таких скандальных фактов. И не может быть. Все спорные моменты из учебника вырваны из контекста. Учебники издаются под нашим грифом и проходят множество проверок. Сначала в самом учебном заведении, потом у нас, далее в учебно-методическом объединении, где сидят представители со всех вузов, - заключила Суусаркуль Шергазиевна.

Отметим, студенты юракадемии обратились в СМИ с жалобами на преподавателя отечественной истории Саита Омурзакова. Якобы он на протяжении многих лет обучает нетрадиционным знаниям, а в написанной им книге много "неподтвержденных фактов и ложных суждений".


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URL: https://www.vb.kg/374480
Теги:
вуз, книги, скандал, Министерство образования
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Комментарии
Гражданин
24.10.2018, 11:39

Что за бред какая гипотеза может быть что ленин и гитлер могут быть кыргызами? Идиотизм все студенты не будут врать значит он так говорил. Надо уволить этого фантазера

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Нарын Кыргызстан
24.10.2018, 11:51
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Комментариев: 74

Ну естественно не подтвердилось. Как говорится - не пойман - не вор. Просто преподаватель не совсем выживший из ума дурак и понимает, что если он признается, то его выгонят с работы. А то что такие факты были, очень вероятно. Я еще когда 10 лет назад учился в университете, тоже слышал такую теорию, что Ленин кыргыз и его фамилия изначально была Уланов.  Но то был другой ВУЗ, более авторитетный, с нормальными преподавателями. А это Юридическая академия, один из самых коррумпированных вузов с преподавателями которых в свое время выгнали из национального университета, то есть с бездарями. Так что очень вероятно, что там действительно такую чушь преподают.

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Гость
24.10.2018, 12:29

Несколько лет назад в Комсомольской правде была статья профессора исторических наук, фамилию не помню, была женщина.  Там она писала, что действительно у Ленина предки кыргызы.  Купец Улан с Кыргызстана с. с. Жумгал  перегонял баранов в Россию и продавал там, на побережье реки Волги он познакомился с чувашкой по имени Мария. Так кажется было написано. Она там все документы подняла оказывается. И все документы напечатаны были в Комсомолькой правде. Это писала профессор. Она бы напраслину не написала бы. Студенты, переворошите "Комсомольскую правду начиная с 2000 года. Я просто не помню в каком году  читала, но точно читала.

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