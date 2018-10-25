Тербишалиев: Я поддержу большинство в вопросе исключения Атамбаева из СДПК

Резолюция партийных конференций "СДПК без Атамбаева" - это исторический момент. Так как если таким образом произойдет смена лидера СДПК, то это будет положительным примером для других политических партий. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился экс-депутат от фракции СДПК Данияр Тербишалиев, который ранее присоединился к данному движению.

По его словам, в других партиях придет понимание, что политобъединение не является собственностью одного человека.

- Я полностью разделяю резолюцию движения, так как партия - это не прерогатива одного человека. И я согласен с тем, что наступил момент полного очищения нашей партии, которая, к сожалению, себя скомпрометировала, - отметил экс-депутат.

Напомнили мы нашему собеседнику про предложение и вовсе исключить экс-президента из СДПК. Проголосует ли он за эту меру?

- Этот вопрос должен решить общий съезд партии. Я поддержу большинство, - ответил Тербишалиев.

На вопрос, почему Тербишалиев исчез из поля зрения, и почему он раньше не поднимал этот вопрос, политик ответил, что у него не сошлись взгляды с позицией президента и партии.

- В том числе и по ситуации с ТЭЦ. Я тогда единственный от нашей фракции озвучил про миллионные откаты нашим чиновникам от китайской компании ТВЕА, но меня тогда не слушали. Также я предлагал поручить Генеральной прокуратуре проверить законность выбора подрядчика для модернизации ТЭЦ Бишкека, - напомнил Данияр Омурзакович предысторию своего конфликта.

В заключение экс-депутат охарактеризовал нынешнее положение страны.

- В эпоху правления Атамбаева были как и позитивные моменты, так и отрицательные. Коррупция, отсутствие каких-либо значительных реформ, недоведённые до конца многие дела и так далее. Очень большие долги, которые легли тяжелым грузом на плечи народа. К сожалению экс-президент через розовые очки, сидя на заднем сидении лимузина, не совсем правильно воспринимал ситуацию. Все это сказалось на экономике и социальной сфере страны. Этот тяжелый груз достался нынешнему президенту Сооронбаю Шариповичу. Очень надеемся, что он доведет все начатые дела до конца, - добавил он.