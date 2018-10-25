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Тербишалиев: Я поддержу большинство в вопросе исключения Атамбаева из СДПК

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- Бакыт Стамов
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Резолюция партийных конференций "СДПК без Атамбаева" - это исторический момент. Так как если таким образом произойдет смена лидера СДПК, то это будет положительным примером для других политических партий. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился экс-депутат от фракции СДПК Данияр Тербишалиев, который ранее присоединился к данному движению.

По его словам, в других партиях придет понимание, что политобъединение не является собственностью одного человека.

- Я полностью разделяю резолюцию движения, так как партия - это не прерогатива одного человека. И я согласен с тем, что наступил момент полного очищения нашей партии, которая, к сожалению, себя скомпрометировала, - отметил экс-депутат.

Напомнили мы нашему собеседнику про предложение и вовсе исключить экс-президента из СДПК. Проголосует ли он за эту меру?

- Этот вопрос должен решить общий съезд партии. Я поддержу большинство, - ответил Тербишалиев.

На вопрос, почему Тербишалиев исчез из поля зрения, и почему он раньше не поднимал этот вопрос, политик ответил, что у него не сошлись взгляды с позицией президента и партии.

- В том числе и по ситуации с ТЭЦ. Я тогда единственный от нашей фракции озвучил про миллионные откаты нашим чиновникам от китайской компании ТВЕА, но меня тогда не слушали. Также я предлагал поручить Генеральной прокуратуре проверить законность выбора подрядчика для модернизации ТЭЦ Бишкека, - напомнил Данияр Омурзакович предысторию своего конфликта.

В заключение экс-депутат охарактеризовал нынешнее положение страны.

- В эпоху правления Атамбаева были как и позитивные моменты, так и отрицательные. Коррупция, отсутствие каких-либо значительных реформ, недоведённые до конца многие дела и так далее. Очень большие долги, которые легли тяжелым грузом на плечи народа. К сожалению экс-президент через розовые очки, сидя на заднем сидении лимузина, не совсем правильно воспринимал ситуацию. Все это сказалось на экономике и социальной сфере страны. Этот тяжелый груз достался нынешнему президенту Сооронбаю Шариповичу. Очень надеемся, что он доведет все начатые дела до конца, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/374508
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Данияр Тербишалиев, Сооронбай Жээнбеков, СДПК, ТЭЦ, Жогорку Кенеш, СДПК без Атамбаева
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Комментарии
Алтынбек Ынтымаков
25.10.2018, 13:04
Карма: +37
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 49
Минусов: 12
Комментариев: 27

Тербишалиев не только критикан, но и предатель Атамбаева. После Атамбаева все стали героями народа, критиковав Атамбаевскую власть. Хотя на сегодня хватает тех, кого можно критиковать за воровство гос казны. Тербишалиеву не достался от Атамбаева кусок хлеба и из - за обиды стал псевдопотриотом. Такая же схема работал и при Бакиеве.

+1
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Жалоба модератору
Нурлан Каюмов
25.10.2018, 13:16
Карма: -3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 57
Минусов: 60
Комментариев: 49

Атамбаев партиядан чыгып кет!

Атамбаевди парламенттеги КСДП фракциясы да колдобой турганы билинди  

Экс-ажо Алмазбек Атамбаев өзүнүналты жылдык президенттик ишмердүүлүгүндө жасаган одоно катачылыктары жана коррупциялык иш-аракеттери менен өзүнүн партиялаштарынын ишениминен кетип калганы

көптөн бери эле байкалып келаткан. Муну биз өлкөбүздүн аймактарында

«Атамбаевсиз КСДП» деген ураандын алдында өтүп келаткан КСДП партиясынын

конференцияларынан билгенбиз. Албетте, буга А. Атамбаевдинмаалымат кызматчылары тескери пикир жаратууга аракет кылып келишет. Бирок, чындыгында АШАдан партиялаштары гана эмес, парламенттеги КСДП фракциясынын депутаттары да көңүлдөрү калып, ага ишенбей калышканы белгилүү болду. Тактап айтсак, КСДПфракциясынын лидери Иса Өмүркулов да КСДПнын кезексиз сңездин өткөрүп,Атамбаевди партиянын катарынан чыгаруу демилгесин колдогонун Сагынбек Абдрахманов маалымат булактарынын бирине билдирди. «Иса Өмүркулов парламенттегиКСДП фракциясынын көпчүлүгү “Атамбаевсиз КСДП” кыймылын жактай тургандыгын билдирди, – дейт ал. Демек, А. Атамбаев өзүнүн санаалаштарынын даишениминен толугу менен чыкканын түшүнө берсек болот.   

-1
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Жалоба модератору
Акмаанай Төлөгөнова
25.10.2018, 13:16
Карма: -15
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 82
Минусов: 97
Комментариев: 81

Атамбаевдин партиядан чыгышын ар бир кыргызстандык ак өткенден так эте кутуп атат

-1
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Жалоба модератору
123
25.10.2018, 13:17

Раньше почему молчал? Все героями стали блин

+2
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Жалоба модератору
Улан Байгазиев
25.10.2018, 13:30
Карма: -44
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Плюсов: 94
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Комментариев: 150

Акыркы кездеги СДПК партиясынын ичиндеги бөлүнүп жарылуулар Атамбаевдин кесепетинен болуп жатат партияны сактап калгылары келсе партиядан Атамбаевди чыгаруу керек. 

0
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Жалоба модератору
Бекчоро Жолдошов
25.10.2018, 13:32
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Плюсов: 6
Минусов: 10
Комментариев: 5

Атамбаевди партиядан кетирмейин партия мурдагы кадырбаркын жоготкону жоготкон.

0
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Жалоба модератору
Райзап
25.10.2018, 13:45

Я тогда единственный от нашей фракции озвучил про миллионные откаты нашим чиновникам от китайской компании ТВЕА, но меня тогда не слушали.

Кому озвучил? про каких чиновников?     но меня тогда не слушали  (но меня тогда в долю не взяли), скорее всего шопотом говорил. а сейчас послушают? и в долю возьмут

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Жалоба модератору
Нарын Кыргызстан
25.10.2018, 14:24
Карма: +28
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Плюсов: 40
Минусов: 12
Комментариев: 85

Политика она такая, там все проститутки, предатели и лицемеры. Сегодня они твои друзья, задницу тебе лижут, на тоях на лучшее место садят, а завтра предадут, продадут без зазрения совести. 

Грамотный руководитель наоборот будет избавляться в первую очередь от таких как этот Тербишалиев или Омуркулов, потому что на них надеяться нельзя. Сегодня они вместе с тобой обворовывают народ, а завтра первые будут против тебя свидетельствовать. Классические Иуды.

Не то что бы жалко было Атамбаева, просто противно от всех этих интриг.

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Жалоба модератору
Зарина Ходжаева
25.10.2018, 14:32
Карма: +15
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Плюсов: 15
Минусов: 0
Комментариев: 9

собрались одни эксы и пытаются что-то решать в партии, в которой не состоят? нонсенс

0
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Жалоба модератору
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