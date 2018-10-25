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Назад в 90-е: Останавливали на трассе, грабили, угрожая оружием

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- Оксана Гут
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Один из задержанных по подозрению в вооруженном ограблении предположительно граждан Узбекистана, следующих в авто по Суусамырской долине, дал признательные показания. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

На видео, предоставленном пресс-секретарем ведомства, уроженец Таласской области Ю.С. заявил, что все сделали его двое "товарищей".

- Я сидел в машине. Это они остановили другое авто. Пистолет не мой, - рассказывает задержанный.

Также с его слов у потерпевших было изъято 1300 сомов, а не 35 тысяч сомов, как заявили они сами милиции.

Отметим, преступление произошло 24 октября. В Суусамырской долине трое мужчин, остановив проезжающее авто и угрожая оружием совершили ограбление. А после скрылись. Потерпевшие сразу сообщили в милицию по номеру 102.

Примерно в 4.30 утра 25 октября сотрудники УОБДД Чуйской области совместно со службой криминальной милиции Жайыльского РОВД по ориентировке произвели задержание на посту Сосновка.

В ходе осмотра автомобиля был найден под сидением пистолет и шашка от такси.

- Двое еще пока не признают свою вину. Но есть все доказательства. Только деньги еще не найдены. Сейчас идет работа в этом направлении. Потерпевшие доставлены в РОВД для дальнейшего разбирательства. Потерпевших еще детально не опрашивали, - отметили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

По данным ведомства, это не первое подобное преступление на счету задержанных. Ранее они неоднократно грабили людей на дорогах в Таласской области.

В настоящее время пистолет изъят, ведется проверка и все необходимые следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/374513
Теги:
Жайылский район, задержание, ограбление, оружие, Таласская область, Чуйская область, преступление, Патрульная милиция, Кыргызстан, автомобили
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