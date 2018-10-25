Террористическая активность боевиков Афганистана смещается в сторону ЦА

Сегодня в условиях смещения террористической активности из сирийско-иракской зоны в афгано-пакистанскую, а оттуда на север Афганистана, необходимы общие межгосударственные усилия для купирования на ранней стадии очагов террора и источников нестабильности. Об этом на круглом столе: "Авиабаза ОДКБ В Канте: гарант безопасности и стабильности КР и других государств ЦА" заявил секретарь Совбеза КР Дамир Сагынбаев.

Он отметил, что внутриполитическое противостояние различных групп интересов в кругах официальной власти Афганистана также способствует расширению зон влияния террористических организаций.

"Таким образом ситуация в данном государстве представляет опасность для всего региона ЦА и требует ряда мер", - пояснил Сагынбаев.

О каких мерах идет речь и насколько опасна ситуация, смотрите в сюжете VB.KG.