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Марат Иманкулов предупреждал, что при Атамбаеве коррупция сохранится

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- Бакыт Стамов
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Экс-кандидат в президенты Марат Иманкулов во время выборов главы государства в 2011 году неоднократно предупреждал своих избирателей, чтобы они не голосовали за торгашей, которые будут использовать госдолжности для своего личного обогащения. Об этом редакции VB.KG заявил он сам.

По его словам, сам он шел на выборы с предвыборной программой, которая включала в себя ряд конкретных предложений по изменению ситуации в стране.

- Я тогда говорил, что с выбором Атамбаева в стране ничего не изменится. Все коррупционные схемы останутся. Потому что во власть рвутся не государственники, а торгаши, которые будут использовать государственные должности в своих корыстных целях. По роду своей деятельности я слишком хорошо знал этих людей. Время показало, что я был прав на 100 процентов, - отметил наш собеседник.

Марат Муканович пояснил, что, будучи заместителем главы ГКНБ, он уже тогда столкнулся с разгулом коррупции в стране и в самом ведомстве комитета нацбезопасности.

- Я тогда ушел с ГКНБ, так как не согласился с политикой руководства страны и комитета нацбезопасности в частности. Потому что разгул коррупции остался прежним. Я предлагал кардинальные меры, но когда увидел, какая кадровая чехарда стала происходить в нашем ведомстве с подачи главы ГКНБ Кенешбека Дуйшебаева, то понял, что все бесполезно. Именно тогда стали увольнять профессионалов и набирать сомнительных личностей с улицы. Несколько раз по этому поводу я обращался к Розе Отунбаевой. Но когда это не помогло, я в знак протеста подал в отставку. Именно тогда мои единомышленники и уговорили меня баллотироваться в президенты, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/374520
Теги:
Алмазбек Атамбаев, выборы, коррупция, президент, Кыргызстан, Марат Иманкулов, ГКНБ
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Комментарии
Айка Мамытова
26.10.2018, 17:08
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Комментариев: 2

Иманкулов пытался выдвигаться в том году и ...пшик. Даже 10 000 человек не мог собрать и потом ушёл пиарить за Сариева.  

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Айка Мамытова
26.10.2018, 17:14
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Комментариев: 2


Я тогда говорил, что с выбором Атамбаева в стране ничего не изменится.

Но изменилось и к лучшему. Сам Сооронбай Шарипович отмечал в ноябре 2017 бесценный вклад Атамбаева в укрепление независимости Кыргызстана. Да, и жизнь обычных граждан не сравнить с 2009, когда росли тарифы и веерные отключения душили бизнес.

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Айдар Алиев
26.10.2018, 17:37
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Минусов: 14
Комментариев: 14

Атамбаевдин териштире келсе коррупциянын башынан чыгат болуш керек. Бул киши Дача-СУ боюнча качан жооп берет болду экен. 

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Айдар Алиев
26.10.2018, 17:37
Карма: +10
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Плюсов: 24
Минусов: 14
Комментариев: 14

Атамбаевдин териштире келсе коррупциянын башынан чыгат болуш керек. Бул киши Дача-СУ боюнча качан жооп берет болду экен. 

0
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