Марат Иманкулов предупреждал, что при Атамбаеве коррупция сохранится

Экс-кандидат в президенты Марат Иманкулов во время выборов главы государства в 2011 году неоднократно предупреждал своих избирателей, чтобы они не голосовали за торгашей, которые будут использовать госдолжности для своего личного обогащения. Об этом редакции VB.KG заявил он сам.

По его словам, сам он шел на выборы с предвыборной программой, которая включала в себя ряд конкретных предложений по изменению ситуации в стране.

- Я тогда говорил, что с выбором Атамбаева в стране ничего не изменится. Все коррупционные схемы останутся. Потому что во власть рвутся не государственники, а торгаши, которые будут использовать государственные должности в своих корыстных целях. По роду своей деятельности я слишком хорошо знал этих людей. Время показало, что я был прав на 100 процентов, - отметил наш собеседник.

Марат Муканович пояснил, что, будучи заместителем главы ГКНБ, он уже тогда столкнулся с разгулом коррупции в стране и в самом ведомстве комитета нацбезопасности.

- Я тогда ушел с ГКНБ, так как не согласился с политикой руководства страны и комитета нацбезопасности в частности. Потому что разгул коррупции остался прежним. Я предлагал кардинальные меры, но когда увидел, какая кадровая чехарда стала происходить в нашем ведомстве с подачи главы ГКНБ Кенешбека Дуйшебаева, то понял, что все бесполезно. Именно тогда стали увольнять профессионалов и набирать сомнительных личностей с улицы. Несколько раз по этому поводу я обращался к Розе Отунбаевой. Но когда это не помогло, я в знак протеста подал в отставку. Именно тогда мои единомышленники и уговорили меня баллотироваться в президенты, - добавил он.