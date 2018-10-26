Из особняка "друга Кыргызстана" Бельянинова похитили более 15 млн рублей

В среду, 24 октября, около 21.00 неизвестные лица пробрались в особняк бывшего главы Федеральной таможенной службы России в Новой Москве и, угрожая его жене убийством, вынесли деньги и ценные вещи. По данным издания, Бельянинов, вернувшись домой, недосчитался 15 миллионов рублей, 10 тысяч долларов, 10 тысяч евро, 30 коллекционных монет и ювелирных изделий.

Отметим, что личность Андрея Бельянинова хорошо известна в Кыргызстане. Экс-президент Алмазбек Атамбаев в одном из своих выступлений назвал его "другом Кыргызстана". В сентябре многие были возмущены заявлением председателя Евразийского банка (а именно эту должность сейчас занимает Бельянинов - ред.) на конгрессе евразийских СМИ о том, что в Кыргызстане "не с кем разговаривать с точки зрения бизнеса, постоянно меняются чиновники, вынуждены им читать ликбез".

Позже премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев с трибуны Жогорку Кенеша ответил на критику Бельянинова: "Пускай посмотрит на себя, с какой стати он критикует, не мой уровень беседовать с человеком, у которого нечистое прошлое". Видимо, глава правительства намекал на историю с обыском ФСБ в том самом коттедже экс-чиновника. По данным СМИ, тогда силовики обнаружили 10 млн рублей, 400 тысяч долларов и 300 тысяч евро.