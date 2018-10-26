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Из особняка "друга Кыргызстана" Бельянинова похитили более 15 млн рублей

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- Екатерина Улитина
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В среду, 24 октября, около 21.00 неизвестные лица пробрались в особняк бывшего главы Федеральной таможенной службы России в Новой Москве и, угрожая его жене убийством, вынесли деньги и ценные вещи. По данным издания, Бельянинов, вернувшись домой, недосчитался 15 миллионов рублей, 10 тысяч долларов, 10 тысяч евро, 30 коллекционных монет и ювелирных изделий.

Отметим, что личность Андрея Бельянинова хорошо известна в Кыргызстане. Экс-президент Алмазбек Атамбаев в одном из своих выступлений назвал его "другом Кыргызстана". В сентябре многие были возмущены заявлением председателя Евразийского банка (а именно эту должность сейчас занимает Бельянинов - ред.) на конгрессе евразийских СМИ о том, что в Кыргызстане "не с кем разговаривать с точки зрения бизнеса, постоянно меняются чиновники, вынуждены им читать ликбез".

Позже премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев с трибуны Жогорку Кенеша ответил на критику Бельянинова: "Пускай посмотрит на себя, с какой стати он критикует, не мой уровень беседовать с человеком, у которого нечистое прошлое". Видимо, глава правительства намекал на историю с обыском ФСБ в том самом коттедже экс-чиновника. По данным СМИ, тогда силовики обнаружили 10 млн рублей, 400 тысяч долларов и 300 тысяч евро.


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URL: https://www.vb.kg/374534
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Мухамметкалый Абулгазиев, кража, ограбление, Россия, Жогорку Кенеш, Андрей Бельянинов
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Комментарии
Тунгуч
26.10.2018, 09:17

Нормальный мужик.нормальная семья.работает на высоких должностях в стране которая занимает 1/6 суши.с населением 144 млн человек...сумма которую украли считаю нормальной для его статуса...СК РФ проверял его.чист...напрашиваеться вопрос..зачем нам это новость.? Ну представляет он РФ в межправкомиссии с кр. Ну и что?

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Жалоба модератору
1
26.10.2018, 09:36

Не обеднеет этот толстый

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Жалоба модератору
Нарын Кыргызстан
26.10.2018, 10:35
Карма: +33
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 46
Минусов: 13
Комментариев: 88

Да у него на счетах в 10 раз больше лежит. А это так, на карманные расходы были. Так что не обеднеет.

0
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Жалоба модератору
зап/части для ТНВД -
26.10.2018, 10:42
Карма: +31
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 38
Минусов: 7
Комментариев: 65

Вопрос не так сформулирован...........

С каких доходов такие суммы у "друга Кыргызстана" дома?

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Анара
26.10.2018, 10:50

Зачем нам эта новость? Что она нам дает? Органы проверяли его и ничего не нашли, чтоб посадить, неужели и тут хотят экса задеть. Это не очень то красиво и подло. А про власть нашу он правильно сказал. 

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скафнюк
26.10.2018, 11:07

наверное наш премьер отправил спецназ к нему домой чтобы меньше говорил..да и бюджет страны надо чуток пополнить..а вывод один..лучше молчать чем говорить..))

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