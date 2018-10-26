Какие военные проекты совместно реализуют Россия и Кыргызстан?

Российская Федерация остается для Кыргызстана самым надежным партнером в военной области. В настоящий момент создана солидная база нормативно-правовых актов между государствами. Только по линии Генштаба подписано 35 международных договоренностей. Об этом на круглом столе: "Авиабаза ОДКБ в Канте: гарант безопасности и стабильности КР и других государств ЦА" заявили представители силовых структур КР.

Какие угрозы помогает преодолевать двустороннее военное сотрудничество смотрите в сюжете VB.KG.

Отметим, конференция организована Клубом региональных экспертов "Пикир".