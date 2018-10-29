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Атамбаев вернулся. И что?

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- Виктория Григоренко
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СДПК терпит серьезный раскол. Но в любом случае партия останется за Алмазбеком Атамабаевым. Таким мнением с VB.KG поделился политолог Марс Сариев.

По его словам, те, кто сейчас раскалывает партию, в дальнейшем вольются в какое-то другое объединение.

- Это может быть "Кыргызстан", или какая-то другая действующая партия, усиленная за счет ушедших социал-демократов. Есть вероятность, что будет сформировано с нуля и новое партийное объединение. Хотя это достаточно трудно, тем не менее, до выборов время еще есть. Что касается самой СДПК, то в прежней мощи ее собрать уже не получится. Она теряет позиции. Да и сам Атамабаев в политическом плане уже не особо опасен. Соответственно, скорей всего будет какой-то паритет, - уверен Сариев.

При этом относительно личности самого Алмазбека Атамбаева после возвращения на родину, все определено, считает политолог.

- Я думаю, что, вернувшись он будет занят партийными делами и чисткой партии, как он заявлял ранее. Каких-то предпосылок к подготовке им дестабилизации в стране или создания оппозиционного фронта я не вижу. К тому же, неприкосновенность с него не сняли и вряд ли снимут. Поэтому, опасаться ему нечего, - заключил Сариев.


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URL: https://www.vb.kg/374587
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Марс Сариев, СДПК, Кыргызстан, политика, СДПК без Атамбаева
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