Как умирал 17-летний парень в ночном клубе Бишкека

В ночь с субботы на воскресенье примерно в 01:30 часов в дежурную часть УВД Октябрьского района поступил вызов о том, что в одном из столичных ночных клубов произошла драка. Когда сотрудники милиции прибыли на место, они обнаружили молодого человека без сознания. По их данным, он скончался не приходя в сознание в машине "Скорой".

- В ходе разбирательства было установлено, что между молодыми мужчинами в клубе произошла словесная перепалка, которая переросла в драку, в результате чего погибший получил телесные повреждения. По данному факту Следственной службой УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело по статье 104 ч.4 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, - сообщили в ГУВД столицы.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Службы криминальной милиции УВД Октябрьского района за совершения данного преступления были задержаны подозреваемые лица. Им 17 и 18 лет. Оба водворены в изолятор временного содержания. В ближайшие несколько часов суд изберет им меру пресечения на время следствия.

Напомним, как уже ранее сообщал VB.KG, ночью 28 октября в ночном клубе Mansion Music Hall студенты-первокурсники отмечали День посвящения в студенты. Во время вечеринки произошла драка, один из участников, по предварительным данным, упал с лестницы и умер.

Тем временем в Instagram появилось видео с места трагедии.