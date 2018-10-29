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Как умирал 17-летний парень в ночном клубе Бишкека

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- Екатерина Улитина
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В ночь с субботы на воскресенье примерно в 01:30 часов в дежурную часть УВД Октябрьского района поступил вызов о том, что в одном из столичных ночных клубов произошла драка. Когда сотрудники милиции прибыли на место, они обнаружили молодого человека без сознания. По их данным, он скончался не приходя в сознание в машине "Скорой".

- В ходе разбирательства было установлено, что между молодыми мужчинами в клубе произошла словесная перепалка, которая переросла в драку, в результате чего погибший получил телесные повреждения. По данному факту Следственной службой УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело по статье 104 ч.4 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, - сообщили в ГУВД столицы.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Службы криминальной милиции УВД Октябрьского района за совершения данного преступления были задержаны подозреваемые лица. Им 17 и 18 лет. Оба водворены в изолятор временного содержания. В ближайшие несколько часов суд изберет им меру пресечения на время следствия.

Напомним, как уже ранее сообщал VB.KG, ночью 28 октября в ночном клубе Mansion Music Hall студенты-первокурсники отмечали День посвящения в студенты. Во время вечеринки произошла драка, один из участников, по предварительным данным, упал с лестницы и умер.

Тем временем в Instagram появилось видео с места трагедии.


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URL: https://www.vb.kg/374597
Теги:
ГУВД, убийство, драка, преступление, Бишкек, уголовное дело
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Комментарии
фыва
29.10.2018, 14:37

Ужасно! Так не должно быть, чтобы умирали не своей смертью молодые люди! Соболезную родным и близким.

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Читатель Вечерки
29.10.2018, 14:55
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фыва

Ужасно! Так не должно быть, чтобы умирали не своей смертью молодые люди! Соболезную родным и близким.

Да, действительно, так не должно быть. Нельзя, чтобы молодые люди ночью шли в ночные клубы бухать, употреблять наркотики, снимать девок и потом глупо умирать на лестнице.

Все посетители ночных клубов - дегенераты. Лучше бы в мечеть сходили или в библиотеку.

Давно в Кыргызстане пора запретить все центры разврата и на их месте построить мечети, или на худой конец - спортзалы и библиотеки.

Водка - зло !

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