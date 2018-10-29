Погода
$ 69.61 - 69.76
€ 79.16 - 79.72

Рецидивисты мужчина и женщина задержаны по подозрению в жестоком убийстве

1088  0
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

20 октября 2018 года примерно в 15.00 часов в дежурную часть ОВД Аламединского района поступило сообщение о том, что в одном из домов села Октябрьское обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Следственно-оперативная группа ОВД Аламединского района, выезжавшая на место преступления, установила, что мужчине нанесено несколько ножевых ранений. Личность мужчины установили, им оказался 55-летний Г.А.

В милицию о совершенном преступлении первыми сообщили родственники.По данному факту Следственной службой ОВД Аламединского района возбуждено уголовное дело по ст.97 ч.2 УК (Убийство) Кыргызской Республики. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Установлено, что из дома пропали некоторые вещи. В целях раскрытия данного преступления следователями и оперативниками уголовного розыска ОВД Аламединского района были проведены комплекс оперативно-следственных мероприятий. Для установления возможных очевидцев и свидетелей особо тяжкого преступления были опрошены все знакомые и родственники, соседи, жители близлежащих домов. Удалось выяснить, что убитый мужчина в день совершения преступления распивал спиртные напитки с неизвестными лицами. По предварительным данным, хозяин дома пригласил незнакомых ему мужчину и женщину домой.

Правоохранители полагают, что у гостей сразу же согрел план ограбления. Гражданину Г.А. были нанесены семь ножевых ранений, от которых он скончался на месте.

Оперативниками Аламединского РОВД проведена большая работа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий им удалось выйти на лиц, причастных к убийству. Сотрудниками милиции по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое лиц, ими оказались 34-летний Ч.О. 34-летняя Х.Ю.

В ходе предварительной проверки установлено, что подозреваемые ранее были неоднократно судимы. В настоящий момент задержанные водворены в ИВС. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Следственные мероприятия продолжаются, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374619
Теги:
задержание, ограбление, убийство, Чуйская область, преступление, ИВС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  