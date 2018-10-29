Рецидивисты мужчина и женщина задержаны по подозрению в жестоком убийстве

20 октября 2018 года примерно в 15.00 часов в дежурную часть ОВД Аламединского района поступило сообщение о том, что в одном из домов села Октябрьское обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Следственно-оперативная группа ОВД Аламединского района, выезжавшая на место преступления, установила, что мужчине нанесено несколько ножевых ранений. Личность мужчины установили, им оказался 55-летний Г.А.

В милицию о совершенном преступлении первыми сообщили родственники.По данному факту Следственной службой ОВД Аламединского района возбуждено уголовное дело по ст.97 ч.2 УК (Убийство) Кыргызской Республики. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Установлено, что из дома пропали некоторые вещи. В целях раскрытия данного преступления следователями и оперативниками уголовного розыска ОВД Аламединского района были проведены комплекс оперативно-следственных мероприятий. Для установления возможных очевидцев и свидетелей особо тяжкого преступления были опрошены все знакомые и родственники, соседи, жители близлежащих домов. Удалось выяснить, что убитый мужчина в день совершения преступления распивал спиртные напитки с неизвестными лицами. По предварительным данным, хозяин дома пригласил незнакомых ему мужчину и женщину домой.

Правоохранители полагают, что у гостей сразу же согрел план ограбления. Гражданину Г.А. были нанесены семь ножевых ранений, от которых он скончался на месте.

Оперативниками Аламединского РОВД проведена большая работа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий им удалось выйти на лиц, причастных к убийству. Сотрудниками милиции по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое лиц, ими оказались 34-летний Ч.О. 34-летняя Х.Ю.

В ходе предварительной проверки установлено, что подозреваемые ранее были неоднократно судимы. В настоящий момент задержанные водворены в ИВС. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Следственные мероприятия продолжаются, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.