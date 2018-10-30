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В Минздраве отказались от создания в Бишкеке детских поликлиник

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- Оксана Гут
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Министр здравоохранения КР Космосбек Чолпонбаев считает нецелесообразным создание детских поликлиник в Бишкек. Об этом он заявил на круглом столе "Оптимизация системы предоставления первичной медико-санитарной помощи" с участием мэра столицы Азиза Суракматова.

С вопросом по поводу рисков одной очереди в поликлиниках, где дети легко могут подхватить инфекцию от взрослого, к главе ведомства обратилась депутат БГК Валентина Лисниченко.

- В одном коридоре сидят мамочка с 3-х месячным ребенком и взрослый больной, у которого что-то инфекционное. Чем это чревато, вы, медики, наверное, знаете лучше других. Это вообще, по-вашему, правильно? Раньше, когда были педиатрические поликлиники, в них проходили дни здорового ребенка, и не дай Бог, чтобы туда пришли с заболеваниями, - отметила депутат.

Космосбек Чолпонбаев ответил, что разделение поликлиник на детские и взрослые напротив затруднит получение своевременной медицинской помощи.

- Как вы знаете, с 1996 года у нас начата реформа здравоохранения. Объединение детских и взрослых поликлиник - это мировой стандарт. И он показал, что проблем, о которых вы говорите, не должно быть. Сейчас мы планируем за одним семейным врачом закрепить около 1,5-2 тысяч человек. То есть он должен будет знать все о семье. И должен предугадать, что в ней может случится. Таким образом мы будем развивать настоящий институт семейной медицины, - заключил министр здравоохранения.

Отметим, вопрос о возвращении детских поликлиник поднимался уже не раз как самой общественностью, так и депутатами парламента.


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URL: https://www.vb.kg/374633
Теги:
Азиз Суракматов, Валентина Лисниченко, Минздрав, мэрия, ЦСМ, Бишкек, медицина, Космосбек Чолпонбаев
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