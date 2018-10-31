Отключения электроэнергии есть, но они точно не веерные. А какие?

Веерных отключений электроснабжения в период ОЗП на территории Кыргызстана не будет. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления генерации и передач энергии ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Таалайбек Байгазиев.

Чиновник отметил, что подобные меры были связаны с дефицитом водно-энергетического сектора или с дефицитом мощности в распределительной сети от Токтогульского ГЭС.

- Раньше у нас была одна нитка, соединяющая южную и северную энергосистемы страны - линии Токтогульского ГЭС и Фрунзенская подстанция. По ним передавалось 60 процентов всего потребления севера и 40% шло из энергосистемы Узбекистана, Казахстана. После строительства и ввода ЛЭП "Датка-Кемин" вопрос о веерных отключениях электричества был снят, - пояснил Байгазиев.

Однако в редакцию VB.KG продолжают обращаться читатели с жалобами, что в их домах систематически пропадает электричество. Причем, речь идет о целых улицах и районах. Более того, информации о том, что ежедневно им придется несколько часов обходиться без света, в открытом доступе нет.

По словам начальника управления распространения электроэнергии и теплоснабжения ОАО "Нацэнергохолдинг" Рустама Садыкова, подобные отключения обычно связаны с ремонтными работами.

- О них сообщается заранее на сайте ОАО "Электрические станции" и "Нацэнергохолдинга". Если же идет речь о частых и определенных сбоях в подаче электроэнергии, то гражданам лучше напрямую обращаться к нам со своей проблемой. В любом случае происходящее ни к каким веерным отключениям не относится, - продолжает настаивать Садыков.