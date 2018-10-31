Депутат об убытках "Росинбанка" и финполовцах с паяльными лампами

Последние месяцы из "Росинбанка" выводили капитал, предположил на заседании Жогорку Кенеша депутат Экмат Байбакпаев. Парламентарий заметил, что последние месяцы в банке наблюдалось резкое сокращение капитала.

- 30 июня 2017 года активы "Росинбанка" составляли 11,4 млрд сомов, к июню 2018 года они сократились почти вдвое - до 6,5 млрд сомов. Почему Национальный Банк ничего не предпринимал все эти месяцы? Почему сотрудники службы по борьбе с экономическими преступлениями ничего не делали, хотя обычно они бегают с паяльными лампами за каждый миллион. Вы позволили им вывести активы? – недоумевал Байбакпаев.

Заместитель главы правления НБКР Нурбек Жениш рассказал, что ранее Нацбанк уже вводил в "Росинбанке" внешнее управление, но потом ситуация исправилась, и надзор был снят.

- В работе банка было временное улучшение, и был прекращен режим внешнего управления. Хотя последние полгода он работал в убыток, - сказал Нурбек Жениш.

"Росинбанк" начал работать в Кыргызстане в 2013 году. Сейчас большинство филиалов банка прекратили работать. Летом ГСБЭП сообщила об аресте бывшего заместителя председателя правления банка Андрея Гройхмана по подозрению в легализации преступных доходов на сумму более 3 млрд рублей. В самом "Росинбанке" обвинения назвали абсурдными и расценили их как возможную попытку рейдерского захвата. В начале октября 77,6% акций "Росинбанк" в счет погашения долга перешли во владение Национального банка.