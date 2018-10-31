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В Кыргызстане максимальное наказание убийцам на дорогах - колония-поселение

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- Оксана Гут
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Даже если виновника ДТП суд приговаривает к сроку, то отбывать он его будет только в колонии-поселении. Даже в том случае, если в результате дорожного происшествия погиб человек.

Об этом на пресс-конференции журналистам заявил начальник отдела по рассмотрению обращений в сфере уголовного и гражданского судопроизводства Генпрокуратуры КР Марс Тентиев.

Он подчеркнул, что суды просто не могут направить осужденного в зону с усиленным режимом.

- Конечно, при рассмотрении уголовного дела учитываются все обстоятельства: был ли пьян за рулем, сбежал с места преступления, и т.д. Но в первую очередь – позиция потерпевшей стороны. Далее, нанесен ли материальный или моральный ущерб. Немаловажно отношение самого подсудимого к совершенному преступлению, - отметил Тентиев.

Согласно его отчету, за 9 месяцев 2018 года судебные органы республики рассмотрели 229 уголовных дел в отношении 230 лиц. Из них 37 человек были приговорены к лишению свободы (это, как стало известно, колонии-поселения, что за полноценное наказание можно и не воспринимать – прим. ред.).

Условно осуждены – 70 виновников ДТП. Уголовные дела прекращены в отношении 114 лиц, по одному делу вынесен оправдательный приговор. Что это за единичный случай, и на каких основаниях были прекращены дела, представитель Генпрокуратуры не смог уточнить.

Примечательно, что из 229 уголовных дел по 32 потерпевшими проходили 35 несовершеннолетних.


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URL: https://www.vb.kg/374662
Теги:
Генеральная прокуратура, ДТП, колонии, наказание, несовершеннолетние, смертность, уголовная ответственность, Кыргызстан, Безопасный город, автонаезд
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