Суд без подозреваемого. Как будет проходить процесс по Аскарбеку Шадиеву?

Сегодня ГКНБ передало материалы дела по Аскарбеку Шадиеву в суд. Как пояснили VB.KG в пресс-службе Верховного суда, рассмотрение дела назначено на утро 5 ноября. Заседание будет проводиться в Первомайском райсуде.

Согласно материалам дела, Шадиева обвиняют по ст. 304 "Злоупотребление должностным положением", ст. 183 "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем" УК КР и статьей 346 часть 1 "Незаконное пресечение государственной границы" УК КР.

В настоящий момент политик находится в международном розыске.

Заочное судебное разбирательство без основного фигуранты уголовное дело в Кыргызстане применяется не впервые, напомнил VB.KG политик Феликс Кулов.

- Такие процессы проходили в отношении всех беглых президентов КР и даже Масима Бакиева. Это предусмотрено Законом, но обязательно предусматривает, чтобы со стороны обвиняемого были адвокаты. При их отсутствии дело рассматриваться не будет. Думаю, этот вопрос будет решен. Проблема лишь в том, что в настоящее время его местонахождение неизвестно. При этом если материалы и доказательства собраны, то дело требует рассмотрения. А какое решение примет суд, сказать трудно. Тем более, что права Шадиева на защиту тоже должны учитываться, - подчеркнул Кулов.

Что касается его экстрадиции на родину, то все будет зависеть от того, как пройдет процесс, считает политик.

- Например, по Максиму Бакиеву международные организации до сих пор говорят о недоверии к нашим судам. Поэтому, от объективности данного процесса по Шадиеву зависит и вопрос о его возможной дальнейшей передаче нашим властям. Также стоит хорошо предусмотреть убедительность предъявляемых следствием доказательств. Так как их надо будет предъявлять другой стороне. Конечно же, при условии существования соглашения по экстрадиции с тем или иным государством. Но есть и возможность привлечения к его розыску Интерпола. Даже если страна его пребывания откажет нам в выдаче, он станет невыездным. И в случае его пересечения какой-либо границы, Шадиева можно будет задержать. То есть, в наличие масса юридических вопросов, которые могут затянуть этот процесс, - подчеркнул Феликс Кулов.