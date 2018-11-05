Лишился должности еще один зампред ГКПЭН - Алымбек Орозбеков

В ГКПЭН снят еще один заместитель председателя. После Азиза Сапаралиева следующим лишился своей должности Алымбек Орозбеков. Об этом VB.KG сообщили источники в правительстве.

"Сапаралиева уволили, а Орозбеков пока снят с пометкой о переходе на другую работу. Но как сложится дальше, пока не ясно", - пояснил источник.

Стоит отметить, что Орозбеков курировал и лоббировал вопросы, связанные с нефтепродукцией и поставками ГСМ.

В ГКПЭН ситуацию с ротацией кадров пока никак не комментируют.