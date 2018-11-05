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Лишился должности еще один зампред ГКПЭН - Алымбек Орозбеков

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- Виктория Григоренко
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В ГКПЭН снят еще один заместитель председателя. После Азиза Сапаралиева следующим лишился своей должности Алымбек Орозбеков. Об этом VB.KG сообщили источники в правительстве.

"Сапаралиева уволили, а Орозбеков пока снят с пометкой о переходе на другую работу. Но как сложится дальше, пока не ясно", - пояснил источник.

Стоит отметить, что Орозбеков курировал и лоббировал вопросы, связанные с нефтепродукцией и поставками ГСМ.

В ГКПЭН ситуацию с ротацией кадров пока никак не комментируют.


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URL: https://www.vb.kg/374745
Теги:
ГСМ, Казахстан, НПЗ, правительство, промышленность, Россия, Кыргызстан, бензин, Минэнергопром
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Комментарии
Чолпон Шакирова
05.11.2018, 14:19
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 0
Комментариев: 7

Кудалар захотели должность, вот и чистят! 

+1
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