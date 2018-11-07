В Казахстане пройдут досрочные выборы президента?

Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев решил провести досрочные выборы главы государства и назначить президентом свою старшую дочь Даригу. Об этом написал на своей странице в Facebook беглый олигарх и лидер оппозиционной партии "Демократический выбор Казахстана" Мухтар Аблязов.

В качестве доказательства опальный политик опубликовал на своей странице "официальный" документ - перехваченную его сторонниками правительственную телефонограмму.

"Руководителям избирательных участков

Согласно конституционному закону о выборах РК, проводятся подготовительные работы по формированию избирательной комиссии.

В связи с этим, просим вас до 3 ноября 2018 года, предоставить информацию по кандидатам для состава новой избирательной комиссии, согласно таблице в приложении.

Также требуются копии удостоверения личности, документов об образовании и адресная справка на каждого кандидата.

Напоминание: На основании 17-й статьи конституционного закона о выборах РК, в участках должны быть предложены 7 членов, где количество избирателей в участках до 2000 избирателей, и 9 членов в участках, где более 2000 избирателей", - говорится в телефонограмме.

Официальных комментариев от Акорды по поводу появившейся информации пока не заявлено.

Напомним, опальный казахский политик Мухтар Аблязов в интервью французской газете Liberation заявил о финансировании им кыргызской революции в 2005 году, когда к власти пришел клан Бакиевых.