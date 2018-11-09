Погода
$ 69.61 - 69.76
€ 79.16 - 79.72

В Джалал-Абаде на журналистку напали с ножом

213  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В.

В Джала-Абаде журналистку местного СМИ ранили ножом. Информацию VB.KG подтвердили в МВД КР. По предварительным данным, нападение произошло сегодня. Сейчас пострадавшая находится в больнице. Ее состояние удовлетворительное.

- По предварительным данным, женщина получила ранение в руку. Она работает журналистом в Джалал-Абаде, какое-то время назад открыла на YouTube свой канал "МАЛИНА ТВ", - рассказали в пресс-службе МВД.

Пока силовики не сообщают, было ли нападение совершено из-за профессиональной деятельности пострадавшей или были другие причины.

[stream::youtube]https://m.youtube.com/channel/UCW_9Wzr0eCkYQZHWAQ4jRzw[/stream]


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374808
Теги:
Джалал-Абадская область, нападение, Кыргызстан, журналисты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  