В Джалал-Абаде на журналистку напали с ножом

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В Джала-Абаде журналистку местного СМИ ранили ножом. Информацию VB.KG подтвердили в МВД КР. По предварительным данным, нападение произошло сегодня. Сейчас пострадавшая находится в больнице. Ее состояние удовлетворительное.

- По предварительным данным, женщина получила ранение в руку. Она работает журналистом в Джалал-Абаде, какое-то время назад открыла на YouTube свой канал "МАЛИНА ТВ", - рассказали в пресс-службе МВД.

Пока силовики не сообщают, было ли нападение совершено из-за профессиональной деятельности пострадавшей или были другие причины.

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