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Президента призвали начать готовить качественные кадры

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- Оксана Гут
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Нам нужно готовить качественные кадры! К этому президента Сооронбай Жээнбекова призвал программный директор Института развития молодежи Элийзар Тилебалды уулу.

Он вкратце презентовал проект "Национальный корпус управленцев", который предполагает подготовку молодых кадров.

Тилебалды уулу отметил, что управленцы должны быть не старше 40 лет, с опытом работы 5 лет. При этом стаж - это не главное, уверен он.

- Главное - это потенциал. Нужно выбрать лучших из лучших в своей сфере. И чтобы отбор проходил во всех регионах, - сказал Элийзар Тилебалды уулу.

Отбор должен проходить по следующим критериям: лидерство, нацеленность на результат, коммуникабельность и влиятельность, стратегическое мышление и умение работать в команде. Это то, чего не хватает нашей стране, заявил активист.

Он также призвал главу государства помочь подающим надежды молодым людям отучиться за рубежом.

- Очень многие молодые люди не в состоянии оплатить не то что учебу, но и перелет, проживание. Я предлагаю выплачивать отличившимся президентскую стипендию. Но только тем, кто уже самостоятельно поступил в иностранный ВУЗ. По возвращении на родину они должны будут отработать здесь 3 года, чтобы внедрить полученные знания в практику, - заключил Тилебалды уулу.


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URL: https://www.vb.kg/374827
Теги:
вуз, кадры, образование, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
ABC ABC
12.11.2018, 12:59
Карма: +35
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 44
Минусов: 9
Комментариев: 46

Что за глупость !?? "Тилебалды уулу отметил, что управленцы должны быть не старше 40 лет, с опытом работы 5 лет. При этом стаж - это не главное, уверен он."А старше и с опытом куда -??? На Пенсию ??? Бардак в стране из-за таких горе-инициаторов !

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Месний .
12.11.2018, 13:19
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 0
Комментариев: 9

Чо еще за институт развития молодежи? Очередные грантоеды или ВУЗ однодневка? Готовить профессиональные кадры должны соответствующие ВУЗы. У нас их много. Чтобы они начали готовить профессионалов, нужно просто искоренить в них коррупцию. А этот сынок Тилебалды тупо предлагает спонсировать лодырей детей мажориков. Зарубежные ВУЗы есть очень разные. Если это какой-то престижный ВУЗ типа Гарварда или MIT, это одно, там можно и проспонсировать. Но туда наши практически не попадают. В лучшем случае один из миллиона. И есть еще куча зарубежных шаражек типа того же института который он возглавляет. Которые тупо за деньги учат детей мажориков, причем в основном из отсталых стран. Вот именно их он и предлагает спонсировать. Зачем нам такие бездари типа Байсалова (причем в лучшем случае)?

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Мика Мамаев
12.11.2018, 13:36
Карма: +79
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Минусов: 48
Комментариев: 128

Ещё один горе-проект,волна куда выделять огромные деньги и где они бесследно исчезнут,а лет через 5-10 возбудят дело и очередные казнокрады будут обьявлены в розыск,о чём будет трубить следующая власть,,,,,,)),,история повторяется

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