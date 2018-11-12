Президента призвали начать готовить качественные кадры

Нам нужно готовить качественные кадры! К этому президента Сооронбай Жээнбекова призвал программный директор Института развития молодежи Элийзар Тилебалды уулу.

Он вкратце презентовал проект "Национальный корпус управленцев", который предполагает подготовку молодых кадров.

Тилебалды уулу отметил, что управленцы должны быть не старше 40 лет, с опытом работы 5 лет. При этом стаж - это не главное, уверен он.

- Главное - это потенциал. Нужно выбрать лучших из лучших в своей сфере. И чтобы отбор проходил во всех регионах, - сказал Элийзар Тилебалды уулу.

Отбор должен проходить по следующим критериям: лидерство, нацеленность на результат, коммуникабельность и влиятельность, стратегическое мышление и умение работать в команде. Это то, чего не хватает нашей стране, заявил активист.

Он также призвал главу государства помочь подающим надежды молодым людям отучиться за рубежом.

- Очень многие молодые люди не в состоянии оплатить не то что учебу, но и перелет, проживание. Я предлагаю выплачивать отличившимся президентскую стипендию. Но только тем, кто уже самостоятельно поступил в иностранный ВУЗ. По возвращении на родину они должны будут отработать здесь 3 года, чтобы внедрить полученные знания в практику, - заключил Тилебалды уулу.