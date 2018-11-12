27-летний бишкекчанин повесился на лямках собственного рюкзака

Личность погибшего 9 ноября в Ботаническом саду Бишкека установлена. В настоящее время назначена судмедэкспертиза, которая поможет выяснить детали произошедшего. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия. По предварительной версии, житель Бишкека М.А. 1991 г.р. покончил жизнь самоубийством.

- Парень повесился на лямках рюкзака среди труб теплотрассы. Признаков насильственной смерти на теле нет, - заявили в ГУВД.

Отметим, в СМИ уже появилась информация о томи, что погибший является внуком спикера "легендарного парламента", общественного деятеля Медеткана Шеримкулова. А причиной суицида М.А. могла стать ссора с родственниками.

Семья Шеримкуловых пока никак эту информацию не прокомментировала.