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Произведены первые выплаты семейным врачам по новому принципу

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- ВБ
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С 1 октября 2018 года семейным врачам и врачам общей практики организаций здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, утвержден порядок формирования и расчета выплат заработной платы по результатам оценки работы на основе индикаторов.

Министерством здравоохранения, совместно с Фондом ОМС проведена большая подготовительная работа по обеспечению выплат: проведены семинары на национальном, областном уровнях для координаторов здравоохранения, специалистов областных медико-информационных центров и территориальных управлений ФОМС, усовершенствовано программное обеспечение "КИФ - амбулаторный" и установлено во всех организациях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для автоматизированного расчета результатов работы врачей.

Критерии результатов устанавливаются с учетом данных амбулаторных клинико-информационных форм, на основании которых рассчитываются коэффициенты результативности (индикаторы) семейных врачей и врачей общей практики в организациях здравоохранения ПМСП.

Контроль за правильностью начисления выплат врачам организаций здравоохранения по результатам оценки работы на основе индикаторов будет обеспечивать Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики.

По итогам октября месяца наилучшие результаты отмечались среди врачей ГСВ Ошской и Иссык-Кульской областей, которые набрали по итогам оценки более 70 баллов.

Как сообщили в Управлении финансовой политики Минздрава КР, первые выплаты зарплаты по-новому уже начались.

Информация предоставлена пресс-службой Минздрава КР.


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URL: https://www.vb.kg/374837
Теги:
бюджет, зарплата, реформы, Кыргызстан, врачи, Минздрав
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