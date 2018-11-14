В Кыргызстане проходит конкурс "Супер-кайната"

В регионах Кыргызстана проходят конкурсы "Супер-кайната" (Супер-тесть/свекор). Замысел соревнования - демонстрация творческого потенциала пожилых людей и укрепление межпоколенческих связей. Конкурсы проводятся в рамках проекта "Между поколениями и гендерными границами – сообщества против гендерного насилия в Кыргызстане", реализуемого "ООН-женщины" в Кыргызстане в партнерстве с ХелпЭйдж Интернэшнл и общественным объединением "Агенты перемен" при финансовой поддержке Европейского Союза. Об этом редакции VB.KG сообщили в самой структуре ООН.

По данным организации, конкурсы пройдут в течение ноября текущего года в 16 селах Таласской, Иссык-Кульской, Баткенской и Ошской областей.

- С каждого села отобрали по 4 кайната по определенным критериям: возраст старше 45 лет, желание вносить позитивные изменения в сообществе, артистичность, творческий подход и чувство юмора. Они выступают в нескольких турах конкурса. В конкурсе "Приветствие" каждый кайната рассказывает о себе и своей семье, а также про главный девиз своей семьи. В конкурсе "Народная мудрость" участники демонстрируют знание народных пословиц о семье и взаимоотношениях между детьми и родителями. Конкурс "Экспромт" выявит чувство юмора участников – им нужно придумать веселую подпись к картинкам, появляющимся на экране. Отдельного внимания заслуживает конкурс "Выход из ситуации". Для каждого участника членами межпоколенческих групп будет разыграна мини-сценка, связанная с похищением невест и ранними браками. Участникам нужно отыграть отведенные им роли и дать свои варианты ответов, – пояснили в "ООН-женщины".

Кроме того, есть также конкурс на знание законодательства о принудительных и ранних браках, и, конечно же, завершающий конкурс талантов.

По итогам все участники получат ценные призы: пылесосы, микроволновые печи, мультиварки, обогреватели. Проигравших, обещают организаторы, не будет!