Против председателя Ленинского райсуда Бишкека возбуждено уголовное дело

Генеральным прокурором Кыргызской Республики в отношении судьи Сузакского районного суда Жалал-Абадской области (ныне председатель Ленинского районного суда г.Бишкек) К.К. и других должностных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (Злоупотребление должностным положением) и 328 (Вынесения заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления) УК Кыргызской Республики.

Следует отметить, что ранее в 2015 году прокуратурой Жалал-Абадской области в рамках расследованного уголовного дела были предъявлены обвинения главе айыльного аймака Чек С.Х. по статьям 171 (Присвоение или растрата вверенного имущества) и 315 (Служебный подлог) и депутату Атабекского айыльного кенеша Е.С. по статье 171 (Присвоение или растрата вверенного имущества) УК Кыргызской Республики.

По результатам расследования уголовное преследование в отношении Е.С. прекращено вследствие изменения обстановки, однако, несмотря на наличие вышеуказанного постановления о прекращении уголовного преследования в отношении него, судья Сузакского районного суда К.К. 24 апреля 2015 года вынес обвинительный приговор.

Далее, прокуратура Джалал-Абадской области обжаловала вышеотмеченное решение в кассационном порядке. Определением Джалал-Абадского областного суда от 2 июля 2015 года

решение Сузакского районного суда отменено, и уголовное преследование в отношении Е.С. было прекращено.

Уголовное дело передано в ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики для организации дальнейшего расследования.

Справка: Председателем Ленинского районного суда Бишкека является Касымбеков Кубанычбек Калыбекович.

Дата рождения: 20 октября 1973

Место рождения: пгт. Токтогул, Токтогульский район, Джалал-Абадская область

Знание языков: кыргызский, русский

Трудовая деятельность:

Сузакский районный суд Ошской области, судья.

12 июня 2015 г. указом президента КР А.Атамбаева назначен судьей Ленинского районного суда г. Бишкек. 17 июня 2015 г. принял присягу.