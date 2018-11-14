Мэрия Бишкека: Особых проблем с общественным транспортом "зима" не вызвала

В Управлении городского транспорта мэрии Бишкека утверждают, что особых проблем с общественным транспортом ноябрьский снегопад не вызвал. Мол, троллейбусы, автобусы и маршрутки работают в штатном режиме. А на то, что не по графику, есть объективная причина – гололед.

- Из-за гололеда общественный транспорт медленно едет. Ждать приходится подольше. За это время на остановках собирается людей больше обычного. И создается впечатление, что возникли проблемы с бесперебойными перевозками. Но это лишь так кажется, - заявил VB.KG замначальника УГТ Нурлан Атыканов.

Он также отметил, что в Управлении прошла встреча с руководителями фирм-перевозчиков. Где их настоятельно попросили всё-таки придерживаться установленного графика для удобства пассажиров, которые сейчас вынуждены на холоде подолгу ждать своей маршрутки. "Попросить" и "порекомендовать" - это, как выяснилось, единственное, что может предпринять муниципалитет в сложившейся ситуации.

- Конечно, мы можем принять меры. Но кардинальных… Мы же не карательный орган, мы просто организуем, просим обеспечить перевозку пассажиров. Кроме того, стараемся сделать график для тех же маршруток. Интервал должен быть между ними 10 минут, но никак не 30. Понимаете, мы же и раньше собирали руководителей фирм-перевозчиков, говорили, что нужно готовиться к зиме, чтобы не было таких проблем. Чтобы все выходили на маршруты, чтобы все перешли на зимнюю резину. Но водители говорят, что тариф за проезд маленький, готовиться не на что, заработанных денег хватает только на выживание, - рассказал Атыканов.

Чиновник напомнил, что по причине "нерентабельности" с сентября многие водители микроавтобусов отказались выходить на свои маршруты. Из-за чего, в общем, городу стало не хватать около 700-800 бусов.

А по данным специалиста Управления городского транспорта Бекжана Акмакбетова, вчера с утра вышло на линии 115 троллейбусов, 85 автобусов и 1794 микроавтобусов.

При том, что в обычные дни по столице курсируют 120-140 троллейбусов, до 115 автобусов и 2200-2400 микроавтобусов.

- Почему не выходят все автобусы и троллейбусы, лучше спросить у их руководства. А маршрутки не выходят, потому что не успели перейти на зимнюю резину. Они оказались не готовы к погодным условиям… Я так предполагаю, я не утверждаю, - резюмировал Акмакбетов.

От себя добавил, что Управление постоянно мониторит ситуацию с общественным транспортом.

Вот только наблюдать ее – ситуацию – могут и сами пассажиры. А вот разрешить, как оказалось, пока что некому...