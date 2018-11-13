Мужчина, жестоко расстрелявший котенка и снявший это на видео, задержан

Сотрудники УВД Джалал-Абадской области нашли и задержали мужчину, который застрелил кошку и снял это на видео. Об этом сообщает УВД Джалал-Абадской области.

Живодером оказался 35-летний местный житель Ильяз Кубатбеков.

- После публикации видеозаписи инцидента на сайте VB.KG и широкого обсуждения в обществе, в УВД Джалал-Абадской данный факт внесён в книгу преступлений по статье "Жестокое обращение с животными",- говорится в сообщении пресс-службы УВД области.

По данным милиции, инцидент произошёл месяц назад, 5 октября, около 12 часов дня на одной из улиц Джалал-Абада. Мужчина привязал кошку, которой было около года, и дважды выстрелил в неё.

Какое наказание ожидает живодера, пока неизвестно.