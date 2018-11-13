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Мужчина, жестоко расстрелявший котенка и снявший это на видео, задержан

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники УВД Джалал-Абадской области нашли и задержали мужчину, который застрелил кошку и снял это на видео. Об этом сообщает УВД Джалал-Абадской области.

Живодером оказался 35-летний местный житель Ильяз Кубатбеков.

- После публикации видеозаписи инцидента на сайте VB.KG и широкого обсуждения в обществе, в УВД Джалал-Абадской данный факт внесён в книгу преступлений по статье "Жестокое обращение с животными",- говорится в сообщении пресс-службы УВД области.

По данным милиции, инцидент произошёл месяц назад, 5 октября, около 12 часов дня на одной из улиц Джалал-Абада. Мужчина привязал кошку, которой было около года, и дважды выстрелил в неё.

Какое наказание ожидает живодера, пока неизвестно.


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URL: https://www.vb.kg/374865
Теги:
Джалал-Абадская область, Кыргызстан, животные, УВД
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Комментарии
Месний .
13.11.2018, 23:30
Карма: +5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 7
Минусов: 2
Комментариев: 16

Да ничего ему не будет. Через какое-то время менты заявят, что он раскаялся и попросил прощение. И на этом все, дело заглохнет, спустят на тормозах. А все почему? А потому что менталитет у наших такой, на животных плевать. Ведь заметьте, видео прислали российские защитники животных, а не местные. Что местные это видео не видели? Да конечно видели.

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