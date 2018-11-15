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Депутат требует провести расследование по видео о продаже детей

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- Бакыт Стамов
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Почему по ситуации с сотрудницей по социальной защите мэрии Бишкека, которой предлагали взятку, не проводится расследование? Видео об этом ранее опубликовал сайт VB.KG. Такой вопрос сегодня подняла на заседании парламента депутат Ирина Карамушкина.

По ее словам, в отношении этой сотрудницы не были приняты какие-либо меры.

- Ее даже не стали увольнять с работы, а всего лишь перевели с должности главного специалиста в обычные, - возмутилась народная избранница.

Напомним, в сентябре текущего года в Сети появилась видеозапись разговора, во время которого представитель организации международного усыновления, представившаяся Галией, предлагает взятку предположительно сотруднице Соцзащиты Первомайского района Зергуль Ж.


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URL: https://www.vb.kg/374891
Теги:
дети, Первомайский район, Бишкек, продажа младенцев, Ирина Карамушкина, мэрия
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