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Мужчины давали бишкекчанке ключи от машин, а она их... угоняла

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- Екатерина Улитина
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В ГУВД Бишкека утверждают, что 23-летняя бишкекчанка может быть причастна к обману как минимум 6 молодых людей. Девушка втиралась к ним в доверие, просила у них машину покататься, а потом исчезала вместе с автомобилем.

Последний потерпевший обратился в органы правопорядка 7 ноября. В своем заявлении он написал, что малознакомая девушка "путем свободного доступа похитила ключи от его автомобиля" и исчезла в неизвестном направлении вместе с BMW.

- Девушка просила ключи на несколько часов, якобы ей нужно было сделать какие-то дела. Но машину не возвращала и просто исчезала, - рассказали VB.KG в ГУВД Бишкека.

Сотрудники криминальной милиции вышли на след девушки и вскоре задержали ее. Сейчас она находится в СИЗО. Суд решил оставить ее под стражей на один месяц.

- Она подозревается в причастности как минимум к пяти аналогичным преступлениям в Бишкеке. В предыдущих случаях ей удавалось продать автомобили, - добавили в пресс-службе столичной милиции.

На девушку возбуждено уголовное дело по статье 172 (Неправомерное завладение автомобилем или иным автомототранспортным средством).


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URL: https://www.vb.kg/374914
Теги:
ГУВД, угон, Бишкек, Кыргызстан, автомобили
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