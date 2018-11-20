Инициатор моратория на охоту обманывает общественность?

Заведующий лабораторией позвоночных животных Биолого-почвенного института НАН КР, кандидат биологических наук Аскар Давлетбаков назвал инициативу депутатов запретить в стране охотиться на копытных животных несусветной чушью, последствия которой будут печальны для Кыргызстана. Об этом редакции VB.KG заявил он сам.

По его словам, инициаторы законопроекта зарабатывают себе таким способом дешевый пиар.

- Больше всего мораторий, как бы сказать помягче, рассчитан на невежественную в этом вопросе публику. В этом плане чиновники и депутаты пытаются себе таким способом заработать у этой публики дешевый рейтинг. Мол, они заботятся о нашей природе и животном мире, при этом последствия их совершенно не волнуют. Я не защищаю охоту, но мораторий принесет больший вред, а люди этого не понимают. Я, когда встретился с инициатором данного законопроекта депутатом Экматом Байпакбаевым, спросил его, кто дает ему информацию. Он ответил, что встречался с сотрудниками Академии наук. На что с возмущением я ему сказал, что он не приходил к нам и ни с кем не советовался. Он сразу ответил, что встречался с Эмилем Шукуровым и Аннной Кириленко. Но, видите ли, сказал я ему, Шукуров уже лет 20 как не работает в Академии наук, а Кириленко вообще является представителем НПО, которая абсолютно не разбирается в этой теме. И эти люди еще сидят в Совете обороны и дают настолько глупые советы, что просто уму не постижимо. Мне просто не по себе от слов Эмиля Шукурова, когда он утверждает, что, мол, барс питается только копытными животными. Довожу до его сведения, что барс питается не только ими, но и мелкими животными. Например, сурками. Если следовать его логике, то тогда и на них надо запретить охотиться. Ну и плюс заявления людей, которые позиционируют себя чуть ли не зоологами, хотя таковыми не являются даже близко. Так вот, все они утверждают, что можно сохранить этих животных только путем введения моратория на охоту. Но ведь это несусветная глупость, - сказал он.

Ученый привел примеры из мировой практики, что мораторий на охоту служит процветанию браконьерства.

- Я ученый-практик, который с 1999 года занимается изучением копытных животных. Это было моей темой научной диссертации. Сразу скажу, что я не являюсь сторонником отстрела диких животных, но факт остается фактом. На сегодняшний день именно благодаря охотничьим угодьям популяция диких животных остается на нужном уровне. И заявляю я это со всей ответственностью, как человек, который на практике занимается этой темой. Как раз охотники являются непосредственными потребителями рационального использования природных ресурсов, и они заинтересованы в сохранении и приумножении этих животных. Я сейчас говорю про сообщество охотников и их угодья. Если мы сейчас объявим мораторий, то браконьерство будет только процветать. Для них этот рынок будет только открытым. Приведу простой пример. Я недавно был на международной конференции, посвящённой теме защиты диких животных. Там вот там представитель Сенегала предложил ввести мораторий на охоту на львов. И что вы думаете? Представители других стран категорически не поддержали его предложение. "Вы что хотите, чтобы львы и вовсе исчезли? Ведь это откроет дорогу огромному количеству браконьеров", - сказали они ему. Африка больше, чем Евразийский континент, но даже там осталось всего 29 тысяч львов. И то, говорят, чтобы ни в коем случае не объявляли мораторий, - продолжил Давлетбаков.

Аскар Темирбекович по примеру своих коллег из Академии наук также выразил убежденность, что за мораторием на охоту стоит обыкновенный передел собственности.

- Это обыкновенный передел собственности, в котором замешаны те же депутаты и те граждане, которые не смогли получить в собственность эти охотничьи хозяйства. Они сейчас готовы на все, чтобы разрушить существующую систему, и на этом поживиться. Они самые заинтересованные в этом лица, а вовсе не экологи, которые абсолютно не разбираются в ситуации. Поэтому если мы пойдем у них на поводу, то последствия будут ужасающие. Говорю вам это как ученый. Потому что государство на сегодня не в состоянии обеспечить охрану диких животных. На это просто нет средств, - добавил он.

Напомним, на законодательном уровне поднята инициатива по введению моратория на охоту на некоторые виды животных Кыргызстана, являющиеся кормовой базой снежного барса, до 2030 года.