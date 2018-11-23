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Можно ли накормить школьника на 7 сомов в день?

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- Виктория Григоренко
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При выделении государством на питание ребенка семи сомов в день и вкладе родителей на такую же сумму обеспечить ребенка полноценным горячим обедом в учебном заведении вполне возможно. Об этом в интервью VB.KG рассказала координатор технической поддержки школ Всемирной продовольственной программы ООН Венера Макаева.

По ее словам, калькуляция тех же молочных каш для одного ребенка обходится в 5-6 сомов.

- А все потому, что в эту сумму входит только сырье. В кафе с минимальной ценой блюда в 50 сомов в цену включены: продукты, аренда, амортизация оборудования, электричество, налог и доход предпринимателя. В нашем же случае мы считаем только стоимость продуктов. Коммунальные услуги оплачиваются со стороны МСУ, зарплата поваров идет по штату, плюс небольшую сумму доплачивают родители, - пояснила Макаева.

"Также наши консультанты обучают поваров школ и районных отделов образования принципам здорового питания", - подчеркивает координатор ВПП.

- Мы очень приветствуем появление в рационе салатов и фруктов. Но эти пункты зависят от родительских вкладов. Плюс мы стараемся отучать учащихся от чая, заменяя его компотом, айраном или молоком. В итоге 5 дней в неделю дети получают разнообразное питание. Например, меню нынешней недели в Краснореченской средней школе составляет: суп молочный с вермишелью, мастава, каша пшенная с тыквой, суп и второе блюдо. К тому же, по нашим рекомендациям, два раза в неделю всем школьникам необходима молочная каша, овощные и мясные супы. Причем, для школ, предоставляющих горячее питание, меню стараются делать единым. При его составлении учебное заведение рассчитывает средства совместно с Районо, так как именно последние проводят тендер на закупку продуктов, - отметила Макаева.

Стоит подчеркнуть, что многие родители, видя такой прогресс, повысили свои вклады сначала до 5, а затем и вовсе до 7-10 сомов в день, делится координатор ВВП.

- В месяц получается максимум 200 сомов на ученика. Все деньги от родителей строго добровольные. Они сами решают, надо это им или нет. Не остаются без питания и дети, чьи родственники не могут вкладывать средства на питание. Их обычно 20-25 человек на все младшие классы. Обычно они освобождены от уплаты подобных взносов. Но те деньги, которые вносят остальные 500 родителей, покрывают все нужды. Поэтому никто не остается голодным, и все ученики находятся в одинаковых условиях. Плюс сейчас все больше школ, где родители самостоятельно организовывают питание не только для младшего звена, но и для среднего. Есть такой опыт в учебных заведениях Таласа, на Иссык-Куле, в Нарыне, Сокулукском районе Чуйской области. Подход крайне актуален для региона. Так как бывает, что дети едут в школу с конца села или и вовсе с соседнего. Поэтому для родителей удобно, чтобы ребенок питался в школе. Но государство выделяет средства лишь для 1-4 классов, поэтому решать этот вопрос папы и мамы готовы даже самостоятельно, - считает Макаева.

Примечательно, что в последние годы у нас образовалась прослойка не только пилотных учебных заведений, где ВПП ООН себе выбирает учреждение, говорит координатор, но и так называемые "репликационные".

- Этой категорией ВПП ООН начало заниматься в 2015 году после запроса со стороны губернаторов Иссык-Кульской и Чуйской областей. Но средства нашей организации тоже ограничены, поэтому школы нашли на эти цели собственные деньги. Наша работа заключалась в проведении технической оценки около 400 столовых школ этих двух областей, а также составлении планов развития питания. Особенно успешным был опыт на Иссык-Куле. Помог в этом Фонд развития области. Эта организация закупила оборудование 15 школ в 2016 году, а в 2017 - 30. Мы всячески приветствуем привлечение партнеров в программу. Радует, что в последнее время в его качестве активно выступает местное самоуправление – айыл окмоту и мэрии. Большая часть ремонта, в том числе капитального, идет за их счет. Благодаря этому у нас появилась возможность восстанавливать здания, которые построены в 60-70-х годах прошлого века, - подытожила Венера Макаева.

В заключение беседы она добавила, что огромную помощь в плане обеспечения регионов горячим питанием оказывает Россия.

- Например, именно она выделила 10 миллионов долларов для 5-летней программы по оптимизации школьного питания, - заключила координатор ВПП ООН.


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URL: https://www.vb.kg/374985
Теги:
дети, образование, питание, Чуйская область, школа, ВПП ООН, Кыргызстан, Министерство образования
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