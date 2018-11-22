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Почему именно умер замглавы "Аэронавигации", до сих пор неизвестно

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- Екатерина Улитина
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Завершена судебно-медицинская экспертиза по делу о смерти замдиректора ГП "Кыргызаэронавигация" Маматназара Жакыпбаева. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Уточняется, что определить точную причину смерти не удалось, для более детального анализа следователь назначил повторную экспертизу.

- Экспертизой установлено, что на теле погибшего имеются повреждения, которые расцениваются как легкий вред, повлекший кратковременное расстройство здоровья. Кроме того, эксперты установили, что в день смерти мужчина перенес сердечный приступ, а ранее он страдал от сердечной недостаточности. Для объективности и полноты расследования назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, - прокомментировали в ГУВД Бишкека.

Напомним, 21 октября в южной части Бишкека произошло небольшое ДТП с участием двух автомобилей "Тойота" и "Лексус". Водители вышли, чтобы оценить ущерб от столкновения. По предварительным данным, между ними произошел конфликт, после которого Маматназару Жакыпбаеву стало плохо. Мужчина скончался в машине "Скорой" по дороге в больницу. Октябрьским отделением внутренних дел возбуждено уголовное дело за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности. Подозреваемые арестованы на 2 месяца.


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URL: https://www.vb.kg/375026
Теги:
ДТП, убийство, экспертиза, Бишкек, Кыргызстан, Маматназар Жакыпбаев, судмедэкспертиза, Кыргызаэронавигация
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