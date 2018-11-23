Доноры выделили КР 50 млн долларов на питьевое водоснабжение регионов

В соответствии со Стратегией развития питьевого водоснабжения населенных пунктов получена договоренность от Исламского банка развития по предоставлению кредитов на сумму 20,0 млн долларов США и Саудовского фонда развития - в 30 млн. долларов. Об этом сообщает Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как отмечается, Исламский банк развития, поддержав кыргызскую сторону, снизил первоначально предложенную процентную ставку в размере 1% до 0,75 %.

"Кредит предоставляется сроком на 30 лет с 10-летним льготным периодом. Эти 50,0 млн долларов США будут направлены на развитие сельского сектора питьевого водоснабжения Баткенской и Таласской областей. В течение последующих 4,5 лет будут реализованы проекты в 91 селе: Баткенской области 61 и Таласской области 30. Исполнительным агентством данного проекта будет выступать Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Госстрое и реализующей организацией АРИС", - подчеркнули в Госстрое.

Уточняется, что ведомству дано поручение в течение 180 дней провести внутригосударственную процедуру по подготовке проекта в установленном порядке, чтобы обеспечить начало строительно-монтажных работ со второго полугодия 2019 года.

"Для ускорения сроков реализации проектов стороны договорились, чтобы с февраля 2019 года начать процесс подготовки проектно-сметной документации для вышеотмеченных сел", - добавили в Госстрое.