В смерти 18-летнего парня подозреваются иссык-кульские милиционеры

Прокуратура Иссык-Кульской области возбудила уголовное дело по статье 305 УК КР "Пытки". Подозреваемыми по делу проходят три сотрудника Ак-Суйского РОВД. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

По одной из версий, 19 октября следователи РОВД задержали 18-летнего парня, который якобы украл у местной жительницы трех овец. Позже милиционеры сообщили, что молодой человек совершил суицид. Его нашли не в отделении милиции, а в поле.

Отец парня не согласен с этим и настаивает, что во время допроса на голову его сына надевали пакет, били бутылками с водой, а потом убили и сымитировали самоубийство.

- После обращения отца служба собственной безопасности МВД начала служебную проверку. Дисциплинарные взыскания, в том числе выговоры, строгие выговоры, не соответствие должности получили 17 сотрудников, среди которых есть руководители УВД области. Кроме того, прокуратура Иссык-Кульской области возбудила уголовное дело по статье 305 УК КР "пытки", - прокомментировали в УВД Иссык-кульской области.

Ране в милиции сообщали, что отец погибшего был дважды судим за изнасилование и скотокрадство.