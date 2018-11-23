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В смерти 18-летнего парня подозреваются иссык-кульские милиционеры

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- Екатерина Улитина
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Прокуратура Иссык-Кульской области возбудила уголовное дело по статье 305 УК КР "Пытки". Подозреваемыми по делу проходят три сотрудника Ак-Суйского РОВД. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

По одной из версий, 19 октября следователи РОВД задержали 18-летнего парня, который якобы украл у местной жительницы трех овец. Позже милиционеры сообщили, что молодой человек совершил суицид. Его нашли не в отделении милиции, а в поле.

Отец парня не согласен с этим и настаивает, что во время допроса на голову его сына надевали пакет, били бутылками с водой, а потом убили и сымитировали самоубийство.

- После обращения отца служба собственной безопасности МВД начала служебную проверку. Дисциплинарные взыскания, в том числе выговоры, строгие выговоры, не соответствие должности получили 17 сотрудников, среди которых есть руководители УВД области. Кроме того, прокуратура Иссык-Кульской области возбудила уголовное дело по статье 305 УК КР "пытки", - прокомментировали в УВД Иссык-кульской области.

Ране в милиции сообщали, что отец погибшего был дважды судим за изнасилование и скотокрадство.


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URL: https://www.vb.kg/375036
Теги:
Иссык-Кульская область, суицид, убийство, МВД, прокуратура, УВД
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Комментарии
Месний .
23.11.2018, 11:05
Карма: +43
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 48
Минусов: 5
Комментариев: 43

Ну так, а чего вскрытие не делали, экспертизу не проводили? В случае самоубийства это обязательно. Сами наверно по-быстрому забрали и закопали, потому что религия запрещает делать вскрытие. Чего тогда теперь хочет? Доказать уже ничего не получится.

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