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Смертельно опасная Nokia: состояние ребенка после взрыва стабильно тяжелое

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- Оксана Гут
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Состояние Д.А. 2004 г.р., пострадавшего в результате взрыва сотового телефона, стабильно тяжелое. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Уточняется, что подросток поступил в Тонскую территориальную больницу 24 ноября в 23.45. Диагноз врачей: химический и термический ожог грудной клетки, живота, области промежности и правого бедра 1-2 степени. У больного ожоги 30% тела. В настоящее время он получает необходимое лечение.

По словам родственников пострадавшего, телефон марки "Нокиа" во время взрыва находился в кармане его брюк. Им подросток пользовался не больше месяца.


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URL: https://www.vb.kg/375080
Теги:
взрыв, Иссык-Кульская область, несовершеннолетние, ожог, больница, Мобильник, Минздрав
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