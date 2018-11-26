Смертельно опасная Nokia: состояние ребенка после взрыва стабильно тяжелое

Состояние Д.А. 2004 г.р., пострадавшего в результате взрыва сотового телефона, стабильно тяжелое. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Уточняется, что подросток поступил в Тонскую территориальную больницу 24 ноября в 23.45. Диагноз врачей: химический и термический ожог грудной клетки, живота, области промежности и правого бедра 1-2 степени. У больного ожоги 30% тела. В настоящее время он получает необходимое лечение.

По словам родственников пострадавшего, телефон марки "Нокиа" во время взрыва находился в кармане его брюк. Им подросток пользовался не больше месяца.