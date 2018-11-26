Учитель, разучивавшая с детьми песню про перегар и никотин, уволена

Учитель пения, который задал детям выучить песню про никотин и перегар уволена. Об этом VB.KG сообщили в Минобразования КР.

По информации ведомства, после урока к учителю подошли двое учеников и попросили слова этой песни.

- Учитель, не дочитав до конца, распечатала их. Позже педагог признала свою ошибку и написала объяснительную. Однако руководитель принял решение уволить преподавателя за несоблюдение педагогической этики. Этот случай взяла на контроль и министр образования КР Гульмира Гудайбердиева, - пояснили в Минобразования КР.

Напомним, учитель пения школы № 62 Бишкека задала второклассникам выучить песню с неоднозначным контекстом: "Небо подскажи мне свое имя. Словно мотив от безумного джина твой перегар, аромат никотина. Я твой герой - ты моя героиня и ты мне нужна, ты моя...".

Родители учащихся уже назвали подобное обучение антиморальным и неэтичным.