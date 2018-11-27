Избили и изрезали: результаты массовой драки школьников в Кара-Суу

Подросток 2003 года рождения доставлен в больницу с резаными ранами шеи, рук и ноги. Свои увечья он получил в ходе массовой драки в Карасуйском районе, сообщили в УВД Ошской области.

По данным милиции, старшеклассники из Жоошского и Сарайского айыл окмоту в ночь с 21 на 22 ноября встретились, чтобы выяснить отношения. Подростки вооружились палками, кастетами и ножами.

- Очевидцы заметили, что начинается драка, и позвонили в милицию. Немедленно на место происшествия прибыли сотрудники, и драку удалось вовремя остановить. Правда, один подросток все-таки пострадал. Сейчас он получает лечение в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное. Следователи выясняют, кто из школьников поранил его, - рассказали в УВД Ошской области.

Милиция задержала 31 подростков, их доставили в отделение, вызвали родителей и провели профилактическую беседу.

- Кроме того начата проверка в отношении педагогов и участковых милиционеров, которые работают в районах проживания ребят, - добавили в пресс-службе.

Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы пострадавшего, после получения результатов будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.