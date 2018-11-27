Предложение для VIP: покатать сотрудника ГУОБДД на капоте - 20 тысяч сомов

Нургуль Балтабаева, дочь экс-депутата Жогорку Кенеша Ташполота Балтабаева, признана виновной в применении насилия в отношении представителя власти и приговорена к штрафу в размере 20 тысяч сомов. Решение Ленинского суда опубликовано на сайте Верховного суда.

Напомним, инцидент произошел в мае этого года в Бишкеке. Инспектор УОБДД остановил автомобиль "Лексус" за нарушение правил дорожного движения, он составил административный протокол и выписал штраф. Водитель, которой оказалась Нургуль Балтабаева, отказалась подписывать протокол, порвала заполненный бланк и попыталась уехать. Однако настойчивый инспектор преградил ей путь, что депутатскую дочку не испугало - она поехала вперёд, сбив сотрудника.

Позже она заявила, что нарушения ПДД не было, а сотрудник сам запрыгнул на капот ее машины.

Отметим, в других странах наказание за аналогичные преступления куда более серьезные. К примеру, в России водитель может получить до 10 лет тюрьмы за то, что прокатил полицейского на капоте. В странах Европы, США и Азии также предусмотрены весьма суровые наказания за применение насилия в отношении сотрудников правопорядка при исполнении.

Нарушителя закона могут даже расстрелять на месте - без суда и следствия. Но это "там". А у нас...

Хотя, возможно дело не в мягкости кыргызских законах, а в родословной Нургуль Балтабаевой. Детям депутатов и раньше удавалось получать мягкие наказания за серьезные проступки. К примеру сын Исы Омуркулова получил условный срок за совершение ДТП со смертельным исходом, сын Турсунбека Бакир уулу, осужденный первой инстанцией на 12 лет за вымогательство взятки, провел под стражей около 5 лет и был отпущен на свободу.

Так или иначе приговор Ленинского районного суда в отношении Нургуль Балтабаевой не вступил в законную силу. И подсудимая, и сотрудник УОБДД будут обжаловать его в вышестоящих инстанциях.