Что заставляет кыргызстанцев уезжать из страны?

Пользователь соцсети Базыркул Карып задал вопрос гражданам КР о том, какие причины подталкивают их покидать родину.

Комментаторы отметили низкий уровень зарплат, пенсий и пособий, неудовлетворительное качество образования, системную коррупцию, отсутствие безопасности, полное неуважение прав и свобод гражданина, нерешительность и непрофессионализм кадров, нечестные выборы, дискриминацию по национальному признаку, коррупцию судебной и правоохранительной системы, слабое медицинское обслуживание, экологию в Бишкеке, низкий уровень жизни, несостоятельность государства, значительный внешний долг, неэффективный депутатский корпус и неразумные законопроекты ЖК.

Правда, те граждане, которые уже эмигрировали за пределы Кыргызстана, отмечают:

"Уехала, но иногда очень хочется вернуться... Это Родина... Скучаю".

"Везде хорошо, где нас нет. У нас лучшая страна и лучшие люди ...".

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