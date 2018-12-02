Что заставляет кыргызстанцев уезжать из страны?

У любого человека два выбора - уезжать в чужие страны в поисках сладкой доли, либо превращать свою страну в цветущий сад.
Второй выбор - более почетный и для сильных людей. Правда, чтобы превратить свою страну в цветущий сад надо много работать и постоянно учиться.
К уезжающим лично я отношусь как к предателям.
Представьте, что ваша мама заболела и вы уезжаете, потому что ухаживать за ней - трудно и хлопотно.
Вот и уезжающие, по-моему убеждению, просто бросают свою Родину-мать. И кем их считать после этого ?
Иногда я предлагал нуждающимся - я обучу тебя, я устрою тебя на работу и с первых зарплат ты оплатишь мой труд. Знаете, ни один из этих нуждающихся не захотел учиться какой-либо востребованной профессии. Лень.