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Что заставляет кыргызстанцев уезжать из страны?

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- Виктория Григоренко
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Пользователь соцсети Базыркул Карып задал вопрос гражданам КР о том, какие причины подталкивают их покидать родину.

Комментаторы отметили низкий уровень зарплат, пенсий и пособий, неудовлетворительное качество образования, системную коррупцию, отсутствие безопасности, полное неуважение прав и свобод гражданина, нерешительность и непрофессионализм кадров, нечестные выборы, дискриминацию по национальному признаку, коррупцию судебной и правоохранительной системы, слабое медицинское обслуживание, экологию в Бишкеке, низкий уровень жизни, несостоятельность государства, значительный внешний долг, неэффективный депутатский корпус и неразумные законопроекты ЖК.

Правда, те граждане, которые уже эмигрировали за пределы Кыргызстана, отмечают:

"Уехала, но иногда очень хочется вернуться... Это Родина... Скучаю".

"Везде хорошо, где нас нет. У нас лучшая страна и лучшие люди ...".

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Оставляйте свои варианты в комментариях к материалу!


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URL: https://www.vb.kg/375147
Теги:
коррупция, миграция, опрос, парламент, соцопрос, суд, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Читатель Вечерки
02.12.2018, 14:32

У любого человека два выбора - уезжать в чужие страны в поисках сладкой доли, либо превращать свою страну в цветущий сад.

Второй выбор - более почетный и для сильных людей. Правда, чтобы превратить свою страну в цветущий сад надо много работать и постоянно учиться.

К уезжающим лично я отношусь как к предателям.

Представьте, что ваша мама заболела и вы уезжаете, потому что ухаживать за ней - трудно и хлопотно.

Вот и уезжающие, по-моему убеждению, просто бросают свою Родину-мать. И кем их считать после этого ?

Иногда я предлагал нуждающимся - я обучу тебя, я устрою тебя на работу и с первых зарплат ты оплатишь мой труд. Знаете, ни один из этих нуждающихся не захотел учиться какой-либо востребованной профессии. Лень.

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Жалоба модератору
Гражданин
02.12.2018, 15:08

1,5 миллиона кыргызов уехали заграницу из за нищеты кыргызстана, те кто уехал хотят вернуться но если даже приедут они все равно приедут в нищий кыргызстан так как зарплата 150$, 200$ когда иностранцы из сша и европы слышат эту зарплату они сначала не верят а когда узнают что это правда 150$ 200$ то смеются одним местом, один из них чуть не умер от смеха

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Жалоба модератору
Гражданин
02.12.2018, 15:36

Читателю вечерки, помню в больнице женщинам нужна была дорогостоящая операция за рубежом так вот у первой женщины сын работал в америке и он отпрвил на операцию свою маму в европу так она после операции осталась жива а второй женщины 2 сына работали в бишкеке и не смогли собрать деньги на операцию и она умерла в муках

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Жалоба модератору
Темир
02.12.2018, 15:58

Читатель Вечерки

У любого человека два выбора - уезжать в чужие страны в поисках сладкой доли, либо превращать свою страну в цветущий сад.

Второй выбор - более почетный и для сильных людей. Правда, чтобы превратить свою страну в цветущий сад надо много работать и постоянно учиться.

К уезжающим лично я отношусь как к предателям.

Представьте, что ваша мама заболела и вы уезжаете, потому что ухаживать за ней - трудно и хлопотно.

Вот и уезжающие, по-моему убеждению, просто бросают свою Родину-мать. И кем их считать после этого ?

Иногда я предлагал нуждающимся - я обучу тебя, я устрою тебя на работу и с первых зарплат ты оплатишь мой труд. Знаете, ни один из этих нуждающихся не захотел учиться какой-либо востребованной профессии. Лень.

Вот я не лентяй,прошу связаться со мной.Нужна срочно работа

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