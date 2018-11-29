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Нечаянно убил и случайно сжег. Следствие озвучило версию убийства прокурора

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- Екатерина Улитина
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У следствия есть неопровержимые доказательства причастности начальника Управления капитального строительства при мэрии Баткена Мелиса Калыкова к убийству прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова. Об этом на пресс-конференции заявил замначальника следственной службы МВД Нурлан Утемисов.

- У Калыкова изъяты вещественные доказательства, получены свидетельские показания гражданских незаинтересованных в деле лиц, а также иные неопровержимые доказательства в совершении преступления именно Калыковым в состоянии алкогольного опьянения, - заявил Утемисов.

По словам силовиков, во время допросов Мелис Калыков на камеру рассказал, что не хотел убивать областного прокурора, но случайно выстрелил в него во время драки. По словам начальника управления по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Генпрокуратуры Замира Бейшекеева, в день убийства 8 человек отправились на охоту. В какой-то момент Калыков и Мамажакыпов вдвоем уехали от остальной компании на Лексусе Мамажакыпова, за рулем находился выпивший Калыков. Он свернул с основной трассы к водохранилищу Торт-Куль.

- Когда они ехали в машине, между ними произошла ссора, которая переросла в драку. Они остановились, вышли из автомобиля, и драка продолжилась. Потом Калыков вытащил свое охотничье ружье. В ходе борьбы при падении произошел выстрел в голову Мамажакыпова. Калыков, испугавшись, закурил и случайно поджег свою куртку. После он бросил ее, чтобы прикрыть Мамажакыпова и произошло возгорание трупа, - на полном серьезе озвучил версию произошедшего Бейшекеев.

Силовики подчеркивают, что так представил события подозреваемый, и эта версия будет проверяться во время следствия.

Причиной ссоры могли стать нарушения в работе Управления капитального строительства, которое возглавлял Мелис Калыков. Мамажакыпов угрожал, что привлечет Калыкова к уголовной ответственности, если выявит нарушения. За последние два года управление неоднократно проверяли органы прокуратуры, было возбуждено два уголовных дела, одно из которых передано в суд, второе приостановлено. Кроме того, ранее Калыков привлекался к административной ответственности как должностное лицо за невыполнение требований нормативных правовых актов (статья 400 административного кодекса КР) и по решению суда должен был оплатить штраф в 10 тысяч сомов.

Напомним, вечером 18 ноября в Баткене нашли Лексус Анарбая Мамажакыпова со следами крови в салоне. Сотрудники милиции начали поиски самого прокурора области. В этот же вечер его сильно обгоревшее тело обнаружили рядом с водохранилищем Торт-Куль.


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URL: https://www.vb.kg/375151
Теги:
Баткенская область, Генеральная прокуратура, МВД, прокуратура, убийство, Кыргызстан, следствие, уголовное дело, Анарбай Мамажакыпов
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Комментарии
Кыргызская Республика
29.11.2018, 15:26
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 0
Комментариев: 5

Честный прокурор выпил с нечестным чиновником и пригрозил его посадить, если найдет нарушения законов, за что нечестный чиновник убил честного прокурора. Кто еще верит в такую версию ? Или я один такой недоверчивый ?

+2
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Жалоба модератору
Ро
29.11.2018, 15:45

Чтобы получить ожоги на 80% тела нужно также случайно облиться бензином. Что вы несёте? Куртка такие ожоги не даст, максимум 20-30%, но н как не 80!!!

+2
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Жалоба модератору
ABC ABC
29.11.2018, 16:12
Карма: +49
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 62
Минусов: 13
Комментариев: 58

Явно из него делают крайнего чтобы скрыть истинных убийц.

+1
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Жалоба модератору
ооо
29.11.2018, 16:45

договорились значит ,берёщ на себя всё а мы прокуроры потом отмажем тебя.

+1
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Жалоба модератору
патриот
29.11.2018, 18:12

ребята это показания подозреваемого, а не прокурора, конечно подозреваемый будет говорить что не хотел убивать, чтобы статью смягчить

0
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Фрунзе
29.11.2018, 18:44

Бардак уже выши крыши! Кто и как работает на высоких государственных должностях, иллюстрирует вот эта пьянка( охота) и потом убийство.

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Нора
29.11.2018, 20:32

Главное, что интересно, прокуратура дважды проверяла капитальное управление и возбудила еще уголовные дела, но, в то же время, с руководителем этого управления едут на охоту все прокуроры. И сажают в конце в одну машину Главного прокурора и руководителя кап.строительства, да еще пьяного за руль. Это надзорный орган!!! А сами замы и остальные прокуроры "типа остались помахав ручками вслед".. Что-то тут не вяжется.

0
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