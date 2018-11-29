Шамана-лжеврача, лечившего девочку уколами в живот, милиция все же проверит

ГУВД Бишкека проверит информацию о шарлатане-целителе Хашиме Зайналиеве. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Напомним, сегодня профессор, детский врач онколог Эмиль Макимбетов рассказал о своей пятилетней пациентке, которая после "лечения" у целителя Хашимова поступила в Нациалальный центр онкологии и гематологии в тяжелом состоянии.

- По данному сообщению ГУВД Бишкека проводит проверку. Собранные материалы зарегистрированы в УВД Октябрьского района. Решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы. По результатам будет дана юридическая оценка, - сообщили в ГУВД столицы.

Отметим, правоохранительные органы не первый раз пытаются привлечь Хашима Зайналиева к ответственности за его незаконное врачевание. В 2016 году на его операционном столе скончалась молодая женщина. Шаман пытался отрезать ей грудь без наркоза, однако родственники отказались от претензий к Зайналиеву. Громкий скандал так ничем и не закончился. Народный целитель продолжает прием в своей клинике. За помощью к нему в основном обращаются люди с онкологическими заболеваниями.