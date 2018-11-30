Вину за аварию на ТЭЦ пытаются свалить на простых рабочих?

В Первомайском районном суде продолжается рассмотрение дела об аварии на ТЭЦ Бишкека в январе 2018 года. Очередное заседание прошло накануне.

Начальник управления генерации и передачи энергии Нацэнергохолдинга Таалайбек Байгазиев в качестве свидетеля рассказал, что во время подготовки к отопительному сезону прошлого года управление холдинга не проверяло готовность ТЭЦ к зиме, а руководители объекта и ОАО "Электрических станций", в структуру которого входит ТЭЦ, не сообщали о проблемах.

Последний раз перед аварией он был на столичной ТЭЦ в июле (!) 2017 года.

- ТЭЦ не проверяли из-за нехватки времени. У нас в управлении всего 3 человека, мы курируем 3 компании, - сказал Таалайбек Байгазиев.

Он отметил, что экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, который теперь находится на скамье подсудимых, не мог предотвратить аварию на ТЭЦ. Однако на совещаниях он всегда спрашивал о состоянии энергообъектов, но сигналов о возможных сбоях не поступало. Но о том, что в помещении, где установлены котлы, нет стекол и проржавела крыша, знали давно, даже проводили тендер, но выигравшая компания отказалась выполнять работу, и к зиме цех остался без остекления. Тем не менее, энергетики и эту тему на своих совещаниях не обсуждали.

Так кто же виноват в аварии на ТЭЦ?

Свидетель Байгазиев высказал свое мнение, сославшись на заключение дочерней компании "Газпрома" "Мосэнерго": виноват персонал ТЭЦ, а не топ-менеджеры энергокомпаний.

- В заключении говорится, что причиной аварии стала ошибка персонала станции и недостаточная работа по химочистке. Надо было снизить отбор тепла и сохранить устойчивость работы самой станции. Возможно, это бы развернуло работу станции в нормальный режим. Никто из руководства станции такой приказ не даст. Начальник смены с руководством должны были это отработать, - сказал Байгазиев.

Напомним, в январе прошлого года Бишкек на неделю остался без тепла и почти без электричества из-за аварии на столичной ТЭЦ. Правоохранительные органы возбудили 4 уголовных дела связанных с работой энергообъекта. В суде начали рассматривать первое из них. На скамье подсудимых 7 топ-менеджеров энергокомпаний: Айбек Калиев, Темирлан Бримкулов, Бердибек Боркоев, Узак Кыдырбаев, Омуркул уулу Нурлан, Нурлан Садыков и Нургазы Курманбеков.