Мадумаров: Сегодня Жогорку Кенеш – это биржа

Экс-спикер КР Адахан Мадумаров на встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым подверг критике действующий парламент. Об этом редакции VB.KG подтвердил он сам. Кроме того, видео с его выступлением появилось в соцсетях.

В свой речи политик затронул тему доверия народа к государственной власти. По его словам, ее можно вернуть только одним способом – чистыми и прозрачными выборами в Жогорку Кенеш.

- Сегодня каждый сидящий в парламенте депутат стоит 6 миллионов сомов, так как с помощью таких денег смог попасть в парламент. По этой причине в нашем парламенте сидят не учителя, врачи, драматурги, ученые и писатели, а люди, пришедшие с базаров. Уровень образования у них тоже удручающий, и эти люди пишут законы! Сегодня Жогорку Кенеш – это биржа, – сказал он.

Кроме того, досталось от экс-спикера и действующим послам Кыргызстана в зарубежных странах.

- Посол - это лицо государства. Сегодня мы ставим на эти посты абсолютно не опытных молодых людей, которые даже свою семью еще не построили. Как к ним будут относиться? Посмотрите для примера на послов России и Казахстана. Среди них есть даже бывшие премьер-министры, - добавил он.