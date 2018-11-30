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Мадумаров: Сегодня Жогорку Кенеш – это биржа

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- Бакыт Стамов
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Экс-спикер КР Адахан Мадумаров на встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым подверг критике действующий парламент. Об этом редакции VB.KG подтвердил он сам. Кроме того, видео с его выступлением появилось в соцсетях.

В свой речи политик затронул тему доверия народа к государственной власти. По его словам, ее можно вернуть только одним способом – чистыми и прозрачными выборами в Жогорку Кенеш.

- Сегодня каждый сидящий в парламенте депутат стоит 6 миллионов сомов, так как с помощью таких денег смог попасть в парламент. По этой причине в нашем парламенте сидят не учителя, врачи, драматурги, ученые и писатели, а люди, пришедшие с базаров. Уровень образования у них тоже удручающий, и эти люди пишут законы! Сегодня Жогорку Кенеш – это биржа, – сказал он.

Кроме того, досталось от экс-спикера и действующим послам Кыргызстана в зарубежных странах.

- Посол - это лицо государства. Сегодня мы ставим на эти посты абсолютно не опытных молодых людей, которые даже свою семью еще не построили. Как к ним будут относиться? Посмотрите для примера на послов России и Казахстана. Среди них есть даже бывшие премьер-министры, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/375168
Теги:
Адахан Мадумаров, Сооронбай Жээнбеков, парламент, спикер, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Трезвенник
30.11.2018, 14:18

"По этой причине в нашем парламенте сидят не учителя, врачи, драматурги, ученые и писатели, а люди, пришедшие с базаров. "

Когда Мадумаров сам сидел в Жогорку Кенеше, он об этом не говорил.

Но он прав - сейчас в Жогорку Кенеше сидят те, кто заплатил за свое место тем или иным способам лидерам партий.

Необходимо отменить этот маразм - партийные выборы. За каждого депутата нужно голосовать отдельно. Сейчас же люди голосуют за партии, а депутатов назначают партийные лидеры. В результаты депутатом может стать кто угодно. Я отлично знаю, что в этом случае - большинство партий быстро развалятся.

Народ крупно обманули с партиями.

Если бы выбирали каждого депутата отдельно, то депутатами у нас стали бы умные и честные граждане Кыргызской Республики, а не эти......

+2
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Frunze-Hunter
30.11.2018, 15:21

Что вдруг "прозрел" этот политтруп !?? Когда сам сидел даже не думал об этом .Действительно выборы от партий  надо прекратить и выбирать каждого народом,а не по спискам неизвестно кого-кто больше дал ,тот и депутат.

+1
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5544
30.11.2018, 15:29

раньше вроде ходили люди к своим депутатам, которых сами выбирали и могли решать наболевшие вопросы....

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лик
30.11.2018, 15:30

Когда выбирали по одномандатной системе было то же самое- мы это проходили, у кого карман был жирней тот и попадал в ЖК. В идеале должно быть по партийной системе, но как в развитых странах 3-4 влиятельные партии со своей программой могут пройти в парламент, а не как у нас 20-30 однодневок у которых даже программ нет и в которых сидят олигархи. А вообще не понятна политика нынешних властей почему они устраивают встречи, курултаи с бывшими корупционерами которые уже показали себя во всей красе и которые после апрельской революции во время правления Атамбаева даже голову не поднимали.

+1
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333
30.11.2018, 15:36

Ага хотел ореховым капом весь ЖК обделать!!!!!!!

+1
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212
30.11.2018, 16:00

ахахаха проснулся, у нас не только ЖК биржа, у нас все госорганы таковыми являются, даже наш самый гуманный в мире суд, хотя впрочем он занимает второе почетное место

+1
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Solo Dig
30.11.2018, 16:09
Карма: +3
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Минусов: 0
Комментариев: 5

333

Ага хотел ореховым капом весь ЖК обделать!!!!!!!

Блиин когда слышу о Мадумарове тоже вспоминаю этот скандал с ореховым капом

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гость
30.11.2018, 16:12

Мадумаров менен Атамбаев кошулса кучтуу опозиция пайда болот.Бири бирин да сатпайт.

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