Мадумаров: Сегодня Жогорку Кенеш – это биржа

"По этой причине в нашем парламенте сидят не учителя, врачи, драматурги, ученые и писатели, а люди, пришедшие с базаров. "
Когда Мадумаров сам сидел в Жогорку Кенеше, он об этом не говорил.
Но он прав - сейчас в Жогорку Кенеше сидят те, кто заплатил за свое место тем или иным способам лидерам партий.
Необходимо отменить этот маразм - партийные выборы. За каждого депутата нужно голосовать отдельно. Сейчас же люди голосуют за партии, а депутатов назначают партийные лидеры. В результаты депутатом может стать кто угодно. Я отлично знаю, что в этом случае - большинство партий быстро развалятся.
Народ крупно обманули с партиями.
Если бы выбирали каждого депутата отдельно, то депутатами у нас стали бы умные и честные граждане Кыргызской Республики, а не эти......