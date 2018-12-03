Россия готова увеличить объемы беспошлинного ГСМ. Но...

"22 ноября 2018 года мы информировали Минэнерго России о готовности к подписанию индикативного баланса на поставку беспошлинной нефти на 2019 года по объемам, соответствующим текущему балансу". Об этом VB.KG сообщили в Госпромэнерго.

- В ближайшее время планируется поездка руководства ГКПЭН в Москву для подписания этого документа. Российская сторона уже ответила, что в случае, если увеличение объемов светлых нефтрепродуктов в КР изменит ситуацию в сфере авиатоплива, то РФ рассмотрит возможность увеличения недостающих тонн ГСМ во время корректировки баланса в 2019 году, - пояснили в ведомстве.

Основной страной - поставщиком нефтепродуктов в Кыргызстан является Российская Федерация. Наше сотрудничество в этой сфере основывается на межправительственном соглашении от 6 июня 2016 года. Согласно нему, поставки нефти и нефтепродуктов осуществляются на беспошлинной основе в рамках ежегодно утверждаемых индикативных балансов. Об этом сегодня сообщили в Ассоциации нефтетрейдеров КР.

Как отмечается, в случае превышения предусмотренных балансами объемов возникают обязательства по уплате экспортных пошлин в бюджет России.

- Согласно ст.3 Соглашения индикативный баланс на очередной год должен быть подписан компетентными органами сторон до 1 октября. Однако, на сегодняшний день работа по индикативному балансу на 2019 год остается незавершенной. Возникают риски прекращения беспошлинных поставок нефтепродуктов из РФ с 1 января 2019 года. При таком раскладе поставки нефтепродуктов в Кыргызстан будут облагаться экспортной пошлиной (на декабрь 2018 года - 40,5 долл. США за 1 тонну), что неминуемо приведет к росту розничных цен на ГСМ в республике на 2,5-3 сом/литр, - подчеркивают в Ассоциации.

Уточняется, что Ассоциация неоднократно обращалась в Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования и правительство КР с просьбой о своевременной проработке и подписании индикативного баланса на следующий год.

- В начале сентября 2018 года Ассоциацией направлены предложения к балансу на 2019 год со следующими прогнозными показателями: бензин – 485 тыс. тонн, дизтопливо – 580 тыс. тонн, авиатопливо – 130 тыс. тонн. Согласно имеющейся информации, в ходе переговоров российская сторона не согласилась на увеличение объемов беспошлинных поставок и предложила подписать баланс на 2019 г. на уровне текущего года: бензин – 460 тыс. тонн, дизтопливо – 485 тыс. тонн, авиатопливо – 100 тыс. тонн, нефть – 50 тыс. тонн. Ранее Ассоциацией согласовано данное предложение с внесением последующих корректировок в баланс в течение 2019 года с учетом фактических темпов импорта и потребления нефтепродуктов, - говорится в сообщении.

Нефтетрейдеры также уверены, что отрасль нефтепродуктообеспечения столкнулась с серьезными проблемами после начала применения в 2017 году Соглашения от 6 июня 2016 года.

- До этого времени беспошлинные поставки нефтепродуктов из России осуществлялись в свободном режиме без каких-либо ограничений и в среднем составляли более 1,1 млн. тонн ежегодно с 2012 по 2016 годы. Поэтому мы надеемся, что ответственные органы и правительство КР предпримут меры для скорейшего подписания Индикативного баланса на 2019 год и создадут условия для стабильного и надежного обеспечения республики нефтепродуктами на беспошлинной основе, - добавили в Ассоциации нефтетрейдеров.